Wegen Jürgen Drews: Tochter Joelina spricht über große Belastungen

Jürgen Drews' Tochter Joelina spricht jetzt offen über eine belastende Erfahrung. Was ihr berühmter Vater und dessen Karriere damit zu tun haben ...

Ihr berühmter Nachname öffnete Joelina Drews (30) in der Musikbranche schon so manche Türen. Doch wie die Sängerin jetzt verrät, wurde ihr der Schlagerstempel ihres Vaters Jürgen Drews (81) auch schon zum Verhängnis. Beinahe musste sie auf ein großes Musikprojekt verzichten.

Wegen Jürgen Drews: Tochter Joelina beinahe von Song "gekickt"

Im April 2024 veröffentlichte der Rapper Capital Bra (31) mit Joelina den gemeinsamen Song "Dünnes Eis". Im Podcast " " schwärmt die 30-Jährige von der Zusammenarbeit, zu der es fast gar nicht gekommen wäre.

Die Münchnerin betont, sie sei beinahe "von der Nummer runtergekickt worden". Das zuständige Musiklabel habe sie nicht als passende Duettpartnerin für das Lied erachtet. "Weil ich die Tochter von Jürgen Drews bin", erklärt Joelina. "Das war so ein brancheninternes Ding." Offenbar hielt man die Sängerin für einen Deutschrap-Song nicht passend, weil ihr Vater ein bekannter Schlagerstar ist.

Joelina Drews spricht über große Belastungen: "Wollte in andere Richtung"

Joelina Drews' Podcast-Partner Achim Petry will von ihr wissen, ob sie diese Erfahrung heute noch belaste. "Mittlerweile nicht mehr", stellt die Sängerin klar. "Aber damals hat mich das schon belastet, da wollte ich ja musikalisch auch noch ein bisschen in einer anderen Richtung unterwegs sein als mein Papa. Und es war für mich schon schlimm, dann zu hören: 'Nein, wir wollen dich da jetzt runterkicken.'"

Im April 2024 veröffentlichte der Rapper Capital Bra einen gemeinsamen Song mit Joelina Drews. Zu einem Mitwirken der Schlagersängerin wäre es fast nicht gekommen. © imago/Future Image

Heute fühlt sich die 30-Jährige im Schlager sehr wohl und covert gern Songs ihres Vaters. Erst vor wenigen Wochen brachte sie eine eigene Version des Jürgen-Drews-Klassikers "Durch und Durch" auf den Markt. Doch zu Beginn ihrer Karriere wollte sich Joelina als Pop-Künstlerin behaupten.

Fast kein Geld für Joelina Drews: Jetzt schwärmt sie von Rapper

Dass Joelina Drews schlussendlich überhaupt auf dem Song "Dünnes Eis" zu hören war, habe sie einer bestimmten Person zu verdanken. "Capital Bra selbst hat dafür gekämpft", meint die 30-Jährige im Podcast. Das wisse sie bis heute zu schätzen.

Der Rapper habe sich noch in weiterer Hinsicht für die Sängerin eingesetzt. Weil man Joelina im Nachhinein nicht an den GEMA-Einnahmen beteiligen wollte, habe Capital Bra der Promi-Tochter "etwas von seinem Anteil abgegeben". Die Münchnerin schwärmt: "Da muss man sagen, da gibt es noch sehr korrekte Menschen."

Drews-Tochter äußert Kritik an Musikbranche: "Die Leute, die am Lenkrad sitzen"

Generell habe Joelina Drews bereits viele negative Erfahrungen mit Musiklabels gemacht. Sie kritisiert konkret "die Leute, die halt so ein bisschen in der Branche am Lenkrad sitzen und darüber bestimmen können, ob du jetzt eine Chance bekommst oder nicht". Heute scheint die 30-Jährige nicht mehr auf die Gunst solcher Entscheidungsträger angewiesen zu sein. Längst hat sie sich in der Musikbranche etabliert und ihren eigenen Weg gefunden.