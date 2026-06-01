Jürgen Drews' Tochter Joelina wollte früh ihren eigenen Weg gehen – und grenzte sich von ihrem Vater ab. Die Sängerin verrät jetzt die Gründe und erklärt, warum Hilfe nie erwünscht war.

Jürgen Drews und seine Tochter bei einem Auftritt im Juli 2024. Zu Beginn ihrer Karriere wollte Joelina keine Hilfe von ihrem Vater.

Jürgen Drews (81) und seine Tochter Joelina (30) sind ein Herz und eine Seele. Gemeinsam Zeit zu verbringen ist den beiden enorm wichtig – was auch ein Grund für Jürgens Umzug nach München war. Doch trotz aller Liebe grenzte sich Joelina Drews eine Zeit lang von ihrem Vater ab. Nun verrät die 30-Jährige, was dahinter steckte.

Joelina Drews grenzte sich bewusst von Papa Jürgen ab

Im Gespräch mit Achim Petry und Lucas Cordalis blickt Joelina Drews auf die Anfänge ihrer Karriere zurück. Die Münchnerin ist heute – wie einst der berühmte Papa – als Sängerin erfolgreich. Ihre berufliche Laufbahn begann im Jahr 2011, als sie ihren ersten Song "Trendsetter" veröffentlichte. In ihren Teenagerjahren habe die Drews-Tochter herausfinden wollen, wer sie als Künstlerin sei, so die 30-Jährige im Podcast " ".

Joelina Drews schildert: "Ich bin auch deswegen komplett in eine andere Richtung als mein Papa gegangen am Anfang. Ich hab gesagt: 'Ich möchte erst mal gar nichts mit der Musik meines Vaters zu tun haben.'" Damit wollte sie sich offenbar bewusst von Jürgen Drews abgrenzen. "Das war meine Rebellenphase", scherzt sie heute. "Und ich wollte einfach etwas Eigenes machen und meinen eigenen Weg gehen."

Joelina Drews während eines Auftritts an der Seite von Achim Petry (li.) und Lucas Cordalis (re.). Die Musiker haben neuerdings auch einen gemeinsamen Podcast. © imago/Bildagentur Monn

Joelina Drews gesteht: "Kein Fan von Schlager"

Joelina habe ihren Vater und seine Karriere stets bewundert. "Aber ich bin ganz ehrlich: Ich war damals kein großer Fan von Schlager. Ich fand es nicht blöd, aber ich hab selber damals kein Schlager gehört", gesteht die Münchnerin.

Karriere als Sängerin: Joelina Drews will keine Hilfe von Promi-Vater

Ob Schlagerfan oder nicht – ihr Vater hätte Joelina auf ihrem Weg zur Sängerin sicherlich eine große Hilfe sein können. Jürgen Drews zählt bis heute zu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands und dürfte wertvolle Kontakte in der Branche haben. Doch zu Beginn ihrer Karriere lehnte Joelina die väterliche Unterstützung vehement ab: "Ich wollte nicht, dass mein Papa irgendwo anruft und sagt: 'Hey, hier ist meine Tochter, kannst du mit der arbeiten oder könnt ihr die irgendwo unterbringen?' Das wollte ich auf gar keinen Fall."

Jürgen Drews und seine Tochter Joelina sind ein Herz und eine Seele. Gemeinsame Auftritte waren in den vergangenen Jahren keine Seltenheit. © imago/mix1

Schlussendlich ist Joelina Drews doch in die Fußstapfen ihres Vaters getreten. In gängigen Formaten wie dem "ZDF-Fernsehgarten" oder Florian Silbereisens "Schlagerboom" ist Joelina Drews mittlerweile Dauergast. Auch gemeinsame Auftritte mit ihrem geliebten Papa waren in den vergangenen Jahren keine Seltenheit.