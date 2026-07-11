Wegen Heidi Klum: Barbara Schöneberger denkt über drastischen Schritt nach

Wer in der Öffentlichkeit steht, braucht ein dickes Fell. Das weiß auch Barbara Schöneberger, die regelmäßig lautes Feedback im Netz erhält. Nun kommt sie auf Heidi Klum zu sprechen – und erzählt anerkennend, wie das Topmodel mit negativen Stimmen umgeht.

Wo viel Licht fällt, fällt auch Schatten. Das weiß wohl jeder, der sich regelmäßig in der Öffentlichkeit präsentiert und positives wie negatives Feedback erhält. Barbara Schöneberger (52) verrät jetzt, welche Nachrichten sie nach jeder Liveshow erreichen – und erzählt anerkennend, was man sich eigentlich von Topmodel Heidi Klum (53) abschauen müsste.

Barbara Schöneberger: "Wurde nur über mein Kleid geschrieben"

"Du sahst übrigens umwerfend aus beim ESC", sagt Caroline Frier (43) im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" zu Barbara Schöneberger. Die Moderatorin freut sich über das Kompliment – ergänzt aber auch, dass ihre Outfits oft die Grundlage für fiese Kommentare und reißerische Schlagzeilen bilden.

Auch wenn sie nicht aktivistisch auftreten wolle, merkt sie an: "Ich nehme das ja alles gar nicht ernst, aber es wurde NUR über mein Kleid geschrieben. Also jetzt stell doch da mal Kai Pflaume hin oder irgendeinen, da würde doch keiner sagen: 'Oh Kai Pflaume sah hervorragend aus in einem blau changierenden Anzug oder die Krawatte passend zum Einstecktuch.' Das würde keinen Menschen interessieren."

Wenn Barbara Schöneberger eine Liveshow moderiert, liegt der Fokus oft auf ihren Looks. Bei ihren männlichen Kollegen, wie hier Hans Sigl, sei das nicht so, findet die Moderatorin. © imago/Harald Deubert

Heidi Klum als Inspiration: "Kommentarfunktion ausgestellt"

Caroline Frier erkennt an, dass die lauten Stimmen nach jeder Liveshow an ihrem Selbstwert kratzen würden: "Das würde mich wahnsinnig machen. Nein, das könnte ich nicht", gesteht die Schauspielerin und kommt auf eine weitere Vertreterin der Showbranche zu sprechen: "Ich meine, Heidi Klum muss ja auch drüber stehen. Die kriegt ja dann auch immer ihren fetten Shitstorm."

Barbara Schöneberger weiß jedoch, dass Heidi Klum vom negativen Feedback vermutlich gar nichts mitbekommt: "Die hat ihre Kommentarfunktion ausgestellt", so die Moderatorin. Sie habe zufällig entdeckt, dass unter den Instagram-Beiträgen des Topmodels oftmals keine Kommentare stehen und sich gedacht: "Ach, das ist lustig. Die sendet nur, für die ist es eine reine Sendeplattform und die guckt eben überhaupt nicht, was da reinkommt. Und eigentlich ist das ja total schlau", so Schöneberger. Ob sie diesen Schritt auch in Erwägung zieht, lässt sie allerdings offen.

Heidi Klum mit Sohnemann Henry Samuel auf dem roten Teppich. Das Topmodel hat die Kommentarfunktion auf Social Media meistens deaktiviert. © imago/UPI Photo

Caroline Frier über Heidi Klum: "Die ist überall"

Schließlich sprechen die beiden im Podcast noch etwas intensiver über das Topmodel. Barbara Schöneberger findet: "Bei Heidi Klum hat man das Gefühl, die ist ja wie die 'Tagesschau' inzwischen. Die ist ja eine volle Institution irgendwie im Leben aller Deutschen, weil die ist so präsent." Caroline Frier geht noch einen Schritt weiter: "Omnipräsent. Ich habe das Gefühl, die ist überall. Wenn sie nicht alleine ist, ist sie mit ihrer Tochter da. Jetzt ist auch noch der Sohn dabei." Lachend konkludiert Barbara Schöneberger deshalb: "Sie hat immer Zeit."