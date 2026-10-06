Wasser seit vier Stunden in der Leitung: Lösung zu WWM-Frage erstaunt

Wenn Wasser zu lange in den Leitungen steht, sollte man es nicht mehr trinken. Doch wie nennt man dieses Phänomen: Brack-, Grau-, Stagnations- oder Abwasser? Genau das will Günther Jauch bei der 16.000-Euro-Frage in seiner RTL-Show "Wer wird Millionär?" von seinem Kandidaten wissen.

Wer bei Günther Jauch (70) brillieren will, sollte ein breites Allgemeinwissen mitbringen. Auf dem Ratestuhl von "Wer wird Millionär?" sind nämlich Fragen aus den unterschiedlichsten Kategorien möglich. In der aktuellen Folge kommt der Münchner Julian Genisi bei einer Frage zu Wasserbegriffen ins Straucheln. Während er noch grübelt, hat die Abendzeitung schon jetzt die richtige Lösung parat.

"Wer wird Millionär?": Günther Jauch sucht nach Wasserbegriff

Als leitender Flugbegleiter ist es Julian Genisi gewohnt, anderen mit seiner Expertise auszuhelfen. Bei "Wer wird Millionär?" ist er jedoch plötzlich selbst auf Hilfe angewiesen. Der 42-jährige Münchner wird für 16.000 Euro von Günther Jauch mit dieser kniffligen Frage konfrontiert:

Zum Trinken ungeeignet: Wie wird Leitungswasser genannt, das schon vier Stunden oder länger in den Leitungen steht?

A: Brackwasser

B: Grauwasser

C: Stagnationswasser

D: Abwasser

Der Kandidat entscheidet sich für den Einsatz seines 50:50-Jokers, woraufhin die Lösungsmöglichkeiten C: Stagnationswasser und D: Abwasser übrig bleiben. Zur Absicherung wählt er noch den Telefonjoker und lässt einen befreundeten Arzt anrufen, dessen Vater einst im Wasserwerk gearbeitet hat. Leider kennt der Telefonkontakt die richtige Lösung aber nicht. Julian Genisi entscheidet sich schließlich für C: Stagnationswasser. Ob er sich damit nicht verschätzt?

Günther Jauch löst auf: Nach diesem Wasserbegriff wurde gesucht

Sein Mut zahlt sich aus, denn tatsächlich nennt man Wasser, das mehr als vier Stunden in den Leitungen stand C: Stagnationswasser. Günther Jauch erklärt, dass das Bundesamt rät, Wasser nach der Stagnation so lange laufen zu lassen, bis es nicht mehr kälter werde. Dann sei es wieder zum Trinken geeignet. Daraufhin definiert der Quiz-Master auch die übrigen Begrifflichkeiten.

Leitungswasser sollte man nicht trinken, wenn es zuvor mehrere Stunden in der Leitung stand. © iStock/baloon111

B: Grauwasser bezeichnet das Wasser nach dem Duschen. Wasser nach dem Klogang nenne sich Schwarzwasser. Grau- und Schwarzwasser fallen gemeinsam unter den Begriff D: Abwasser. Unter A: Brackwasser versteht man See- oder Meerwasser mit einem Salzgehalt von 0,1 bis 1 Prozent. Trotz seiner geringen Salinität sei es zu salzig, um für den Menschen zum Trinken geeignet zu sein. Zwar hat Julian Genisi für diese Frage zwei Joker geopfert, darf dafür aber im Quiz-Spiel weiterziehen.