Was Seefahrer im 16. Jahrhundert nach Europa brachten: Auflösung von WWM-Kandidat erraten

Günther Jauch verlangt bei "Wer wird Millionär?" geschichtliches Wissen. In der neuesten Ausgabe will er wissen, was durch spanische Seefahrer im 16. Jahrhundert von Amerika nach Europa gebracht wurde: Sonnenblumen, Maulwürfe, Rosskastanien oder Stechmücken?

Günther Jauch fühlt einem "Wer wird Millionär?"-Kandidaten mit einer geschichtlichen Frage auf den Zahn.

Am 23. März führt Günther Jauch bei " " einen Kandidaten zurück ins 16. Jahrhundert. Der RTL-Quizmaster fühlt seinem Studiogast in puncto Geschichte auf den Zahn. Wären Sie auf die Lösung gekommen?

Was brachten spanische Seefahrer im 16. Jahrhundert nach Europa?

Kandidat Christian Evangelou nimmt auf Günther Jauchs Ratestuhl Platz. Der bekannte TV-Moderator möchte von ihm wissen: Was stammt ursprünglich aus Amerika und gelangte im 16. Jahrhundert durch spanische Seefahrer nach Europa?

Sonnenblumen Maulwürfe Rosskastanien Stechmücken

Sonnenblumen, Maulwürfe, Rosskastanien oder Stechmücken? Kandidat hofft auf 50:50-Joker

Christian Evangelou gibt zu, komplett ratlos zu sein. Er setzt auf den Telefonjoker und hofft, dass ihm ein Deutsch- und Geschichtslehrer die richtige Antwort liefern kann. Der Mann tippt auf A: Sonnenblumen oder C: Rosskastanien, eine finale Antwort kann er jedoch nicht nennen. Günther Jauchs Studiogast setzt nun auf den 50:50-Joker. Übrig bleiben ausgerechnet A: Sonnenblumen sowie C: Rosskastanien – ein Ergebnis, welches Evangelou nicht viel nützt.

"Wer wird Millionär?": Sonnenblumen ist die richtige Antwort

Der 43-Jährige geht volles Risiko ein und entscheidet sich für A: Sonnenblumen. Das Glück ist auf seiner Seite, denn Evangelou liegt mit seiner Entscheidung richtig. Bei Option A handelt es sich tatsächlich um die korrekte Antwort.

Blühende Sonnenblumen in Bayern: Die Blütenpflanzen wurden im 16. Jahrhundert von spanischen Seefahrern nach Europa gebracht. © imago/localpic

Günther Jauch erklärt: "Es gibt insgesamt 60 Sonnenblumenarten und die stammen wohl aus den Rocky Mountains in den USA. Die goldgelbe einjährige Sonnenblume gibt es unter anderem auch in Mexiko und Peru." Spanische Seefahrer brachten die Blütenpflanze im 16. Jahrhundert von Amerika nach Europa.