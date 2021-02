Was macht Vanessa Petruo beruflich und privat? No-Angels-Comeback ohne Vany

Fans der No Angels sind am Ausrasten, denn die ehemalige Popstars-Band ist zurück - mit neuem alten "Daylight in your eyes". Vanessa Petruo fehlt bei der Wiedervereinigung. Was ist der Grund? Was macht Vany beruflich und wo wohnt sie?

Es ist die deutsche Musik-Sensation des Jahres. Lucy Diakovska, Sandy Mölling, Nadja Benaissa und Jessica Wahls entzücken mit einem Comeback als No Angels. Die neue Version von "Daylight in your eyes" ist bereits auf dem Markt. Das fünfte Band-Mitglied Vanessa Petruo ist aber nicht dabei. Was ist der Grund?

Deshalb ist Vanessa Petruo beim Comeback der No Angels nicht dabei

Bereits 2007 feierten die No Angels ihr erstes Comeback nach der Trennung 2003 - auch damals schon ohne Vanessa. Es gab Gerüchte, dass sich die Sängerin mit ihren Band-Mitgliedern nicht mehr verstehen würde, was Lucy, Sandy, Nadja und Jessica allerdings dementierten.

Vanessa Petruo: Statement auf Instagram

Als im November 2020 erste Vermutungen laut wurden, die Popstars-Band würde bald wieder auf der Bühne stehen, äußerte sich Vanessa Petruo auf Instagram und schrieb in ihrer Story: "Ich habe vor einigen Jahren die Entscheidung getroffen, nicht mehr öffentlich aufzutreten. Ich habe studiert, lebe und arbeite mittlerweile in Los Angeles."

Vanessa Petruo: So lief ihre Karriere ohne die No Angels

Nach der Trennung 2003 versuchte sich Vanessa Petruo als Solo-Künstlerin und Schauspielerin. Ihr einziges Album "Mama Lilla Would" erschien 2005 und schaffte es nicht mal in die Top 100 der Deutschen Albumcharts. Trotzdem arbeitete sie weiterhin als Künstlerin und schrieb unter anderem Songs für Fler und Big Souls.

Auch ohne die No Angels machte Vanessa Petruo Musik. © BrauerPhotos / A.Schmidt

2005 stand Vanessa Petruo für die RTL-Serie "Wilde Engel" vor der Kamera und war in vier Folgen zu sehen. Auch im Kinofilm "Wo ist Fred" spielte sie eine kleine Rolle.

Vanessa Petruo stand für die RTL-Serie "Wilde Engel" mit Tanja Wenzel und Zora Holt vor der Kamera. © BrauerPhotos / A.Schmidt

Nachdem ihr zweites Album immer wieder verschoben wurde und letztendlich nicht zustande kam, gab die Sängerin 2014 bekannt, dass sie fortan nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen wolle.

Das macht Vanessa Petruo heute

Wie Vanessa Petruo 2014 in einem Interview mit dem "Spiegel" erklärte, müsse sie nicht mehr unbedingt arbeiten, da sie ihre Einnahmen aus der Zeit mit den No Angels in Immobilien angelegt habe. Trotzdem ist sie auch nach ihrem Karriere-Aus nicht untätig geblieben. An der Technischen Universität Dresden hat sie kognitive Neurowissenschaften studiert und sogar promoviert.

In Los Angeles arbeitet sie derzeit an der "University of Southern California".

Lucy Diakovska über Vanessa Petruo

Beim Comeback der No Angels sagte Lucy Diakovska im Februar 2021 zu "Bild" über Vanessa: "Für sie war der Übergang von den No Angels zu ihrem neuen Job als Psychologin und Neurowissenschaftlerin immer sehr schwer. Aber auch die Entscheidung, nicht mehr Teil der Band zu sein, war damals keine einfache. Sie wollte was ganz Neues für ihr Leben und hat das durchgeboxt. Ich hätte keine Doktorarbeit in Psychologie über kognitive Neurowissenschaften schreiben können.“ Zuletzt habe sie im Sommer 2020 Kontakt zu Vanessa gehabt.

No Angels nahmen "Daylight in your eyes" neu auf - folgt ein Album?

Ob es nun bei einem einmaligen Projekt bleibt, will die Band erst noch entscheiden. "Wir drehen erstmal ein Video für 'Daylight' und ich glaube dann werden wir uns hinsetzen und schauen, ob und wie die Reise weitergeht", erläuterte Lucy. Ob also ein Album folgt, ist noch nicht bekannt.

Bei TV-Show von Florian Silbereisen: No Angeles singen neue "Daylight"-Version

Am 27. Februar werden die No Angels die neue Version in der ARD-Show "Schlagerchampions 2021" mit Florian Silbereisen präsentieren.