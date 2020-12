Comeback der No Angels? Auf Instagram feiern sie Premiere

Die No Angels zählen nach wie vor zu den erfolgreichsten Girlgroups aus Deutschland. Jetzt geben die Mädels ihr gemeinsames Debüt auf Instagram. Gibt es etwa bald ein Comeback?

Die "No Angels" sind jetzt auch offiziell auf Instagram vertreten. Bahnt sich da etwa ein Comeback an? (Archivbild)

Nadja, Sandy, Lucy, Jessica und Vanessa - diese fünf Mädels bildeten vor 20 Jahren die erfolgreiche Casting-Band "No Angels". Bis heute feiern ihre Fans Hits wie "Daylight In Your Eyes", "Something About Us" oder "Goodbye to Yesterday". Wagen sie bald ein Comeback?

Auf Instagram feierten sie am 03. Dezember ihr Debüt und posteten ein gemeinsames Foto aus alten Tagen. Innerhalb weniger Stunden wuchs die Zahl der Abonnenten auf über 12.000.

Fans der "No Angels" hoffen auf ein Comeback

Das gibt einigen Fans Anlass zur Hoffnung, dass die "No Angels" in Zukunft auch wieder gemeinsam auf der Bühne stehen könnten. "Können wir nach der Pandemie bitte eine REUNION TOUR bekommen? Das wär das geilste nach so einer Zeit", schreibt ein Follower dazu. Ein weiterer sagt: "Das schreit doch alles nach einem Comeback Girls, ich wäre begeistert."

"No Angels" wieder zusammen auf der Bühne? Das sagt Jessica Wahls

Eine Reunion der Popstars-Band scheint nicht komplett ausgeschlossen zu sein. Auch ein ehemaliges Mitglied äußert sich dazu. "Vorstellen kann man sich das schon, gemeinsam auf der Bühne zu stehen – ob es so weit kommt, weiß ich aber nicht", sagt Jessica Wahls im Gespräch mit " ".

"No Angels"-Hype auf Spotify

Erst vor wenigen Tagen sorgten Songs der "No Angels" für einen Hype auf Spotify. Seit dem 27. November ist die Musik der fünf Sängerinnen bei dem Audio-Streaming-Dienst verfügbar. Das Interesse an Nadja, Sandy, Lucy, Jessica und Vanessa scheint nach wie vor sehr hoch zu sein - beste Voraussetzung für ein Comeback.