Was macht Katja Ebstein heute?

Mit dem Schlager-Song "Wunder gibt es immer wieder" beim ESC 1970 wird Katja Ebstein über Nacht zum Star. Geprägt vom rebellischen Geist ihres Vaters und dem politisch brodelnden Nachkriegs-Berlin, führt die engagierte Sängerin und Schauspielerin ein bewegtes Leben zwischen Kunst, Kommerz und politischer Leidenschaft.

Die in Schlesien geborene Berlinerin wohnt heute zurückgezogen in einem kleinen Ort in Oberbayern. Dem Porträt "Katja Ebstein – Schlagerstar mit Widerspruch" aus der "Lebenslinien"-Reihe gelingt es, ein neues Bild der selbstbewussten Sängerin mit den feurig roten Haaren zu zeichnen. Es ist das Bild von einer Frau, die sich nicht vereinnahmen lassen möchte – schon gar nicht mit Klischeevorstellungen einer vermeintlich heilen Schlagerwelt. Aus der Schnulzenschublade hatte sich die heute 78-Jährige immer wieder freigekämpft. Sie wollte lieber politisch engagierte, literarisch anspruchsvolle Lieder singen.

Katja Ebstein kämpfte gegen Schnulzen-Schublade

Und auch das aktive Engagement war ihr wichtig: Katja Ebstein war in der Studentenbewegung der 1960er-Jahre aktiv und unterstützte den SPD-Politiker Willy Brandt. In dem Film "Lebenslinien" trifft Katja Ebstein unter anderem auf ihren Ex-Mann, den Schlager-Komponisten Christian Bruhn, der den Evergreen "Wunder gibt es immer wieder" für sie geschrieben hat. Mit diesem erzielt sie 1970 den 3. Platz beim Eurovision Song Contest – der Beginn ihrer steilen, langanhaltende Karriere. Doch Katja will unbedingt politisch anspruchsvolle, literarische Lieder singen und kämpft dafür, nicht in die Schnulzen-Schublade gesteckt zu werden.

Christian Bruhn komponierte den Song "Wunder gibt es immer wieder", mit dem Katja Ebstein berühmt wurde. © BR/Evelyn Schels

Ehemann von Katja Ebstein ist tot: Verlust schmerz noch immer

1979 heiratet sie den Regisseur Klaus Überall. Er weckt in ihr die Leidenschaft fürs Theater. Knapp 30 Jahre arbeitet und lebt das Paar zusammen, bis Klaus an Krebs erkrankt und 2008 stirbt. Ein Verlust, der Katja Ebstein immer noch schmerzt. Doch der Arbeitsdrang der Ikone des deutschen Schlagers ist ungebrochen. Mit ihren abwechslungsreichen Programmen begeistert sie bis heute eine große Fangemeinde quer durch alle Altersklassen.

Am Wallberg: Eigentlich ist Katja Ebstein Berlinerin, doch sie lebt gern in Bayern. © BR/Evelyn Schels

Zuletzt war sie Mitglied der deutschen ESC-Jury. "Dreimal hab’ ich nicht ganz erfolglos am Grand Prix damals - heute ESC - teilgenommen. Da finde ich es nur logisch und spannend, das ganze Happening in einer entspannteren Situation, sozusagen vom Bewerterstuhl der Jury aus, zu erleben. Und neugierig zu seh’n, was andere, international hochklassige Acts mit ihren Songs so auf die Bühne zaubern", sagte sie.

"Lebenslinien: Katja Ebstein – Schlagerstar mit Widerspruch", 15. Mai 2023, 22 Uhr, BR Fernsehen