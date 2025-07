Ingrid van Bergen gesundheitlich angeschlagen: So lebt die einstige Dschungel-Königin heute

Sie hat ihren Liebhaber am Starnberger See erschossen, saß im Gefängnis und gewann das "Dschungelcamp". Wie geht es Ingrid van Bergen heute? Die Schauspielerin hat jetzt über ihren Gesundheitszustand gesprochen und verraten, dass ihr Augenlicht "fast ganz weg" sei.

Viele kennen Ingrid van Bergen aus dem RTL-Dschungelcamp. Die ältere Generation erlebte ihre großen Jahre als Schauspielerin. Besonderen Spaß machte ihr das Kabarett. Doch mit 94 Jahren steht sie heute nicht mehr auf den Bühnen und lebt zurückgezogen. Die einstige Filmdiva ist gesundheitlich sehr angeschlagen, wie sie jetzt verraten hat.

Ingrid van Bergen kann fast nichts mehr sehen: "Lesen und Schreiben geht nicht mehr"

Ingrid van Bergen hat noch immer großen Spaß am Leben. "Solange meine zwei Wauwis da sind, darf mich der liebe Gott nicht holen", sagt sie im Interview mit "Freizeit Vergnügen" im Juli 2025. Zusammen mit ihrer guten Freundin Linda (82) aus München lebt sie inzwischen in einem Landhaus in der Lüneburger Heide. Die Schauspielerin ist im Alltag auf Hilfe angewiesen, denn sie kann fast nichts mehr sehen. Ihre Mitbewohnerin betont: "Viele Fans schreiben ihr noch, aber sie kann leider nicht mehr antworten – das Augenlicht ist fast ganz weg, Lesen und Schreiben geht nicht mehr." Auf die Frage, ob sie blind sei, antwortet Ingrid van Bergen: "Nicht ganz. Auf dem linken Auge sehe ich noch ein kleines bisschen." Ihre Freundin Linda wird aber deutlicher: "Doch, du bist blind."

Wichtige Stütze für Ingrid van Bergen: Mitbewohnerin kümmert sich um ihre Pflege

Wer ist die Frau, die Ingrid van Bergen Hilfe im Alltag leistet? Die 82-jährige Münchnerin hat selbst mit einer bewegten Vergangenheit zu kämpfen. 1976 erschoss die lesbische Taxifahrerin die Geliebte ihrer Freundin, wie "Bild" berichtete. Linda soll bei der Tat unter dem Einfluss von Alkohol und Tabletten gestanden haben – wie Ingrid van Bergen 1977, als sie ihren Liebhaber erschoss. Die beiden Frauen lernten sich im Gefängnis kennen. Ihre Freundschaft blieb über die Jahrzehnte bestehen.

Ingrid van Bergen ist ein Pflegefall: "Ich wäre hilflos"

Durch Linda hat Ingrid van Bergen die Möglichkeit, weiterhin in dem Haus in der Lüneburger Heide zu leben – ein Pflegeheim kommt für sie nicht infrage. "Ohne sie könnte ich hier nicht sein, wäre hilflos", sagt sie über die Unterstützung ihrer Freundin. Mittlerweile sitzt die 94-Jährige im Rollstuhl und verlässt ihr Zuhause nur noch für Besuche beim Arzt. "Ohne [Rollstuhl, d.R.] geht gar nichts mehr, Aber meine Hunde machen mir große Freude."

Ingrid van Bergen erschoss Liebhaber – sieben Jahre Knast

Der Name Ingrid van Bergen ist bis heute mit Schlagzeilen aus dem Jahr 1977 verbunden. Die Schauspielerin erschoss damals ihren verheirateten Liebhaber und wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt, kam aber bereits 1981 frei. Ihre Tat bereut sie heute. "Das würde ich gern aus meinem Leben streichen", sagt sie fast 50 Jahre später. "Vor allem nachts beschäftigt mich das. Dann liege ich wach, denke daran, habe Albträume." Nach ihrer Entlassung spielte sie vorwiegend in Fernsehserien einzelne Episodenrollen.

Aufsehenerregender Prozess: 1977 tötete Ingrid van Bergen einen Liebhaber. © imago/Heinz Gebhardt

Bekannteste Rolle von Ingrid van Bergen war in "Rosen für den Staatsanwalt"

Debatten wie MeToo über sexuelle Belästigung gab es zu Zeiten ihrer Karriere nicht – die blonde Charakterdarstellerin hatte dafür immer eigene Strategien im Umgang mit dem anderen Geschlecht. "Ich wusste mich verbal zu wehren, Machos gibt es überall, aber die hatten vor mir Respekt", erinnerte sie sich einst im Gespräch mit der Deutschen Presse Agentur. Die meisten Männer seien heutzutage ein wenig femininer geworden, findet van Bergen, die mit Robert Mitchum, Kirk Douglas und William Holden drehte. Ihre Rolle in der Nachkriegssatire "Rosen für den Staatsanwalt" von 1959 blieb ihre wohl bekannteste.

Ingrid van Bergen 1959 mit Kollege Walter Giller in dem Film "Rosen für den Staatsanwalt". © imago/United Archives

Die schönste Zeit sei das Kabarett für sie gewesen: "Das habe ich als meine Berufung empfunden. Das war die Nachkriegszeit, da waren Kabarettisten mutig", sagt van Bergen, die zu den Berliner "Stachelschweinen" gehörte. "Helmut Schmidt und Willy Brandt waren unsere Gäste. Politiker gingen ins politische Kabarett, da gab es ja praktisch kein Fernsehen."

Familie von Ingrid van Bergen: Tochter Carolin starb mit 26 Jahren

Ihre Familie liegt Ingrid van Bergen sehr am Herzen. Tochter Andrea wohnt im Allgäu. Von Tochter Carolin musste sie sich aber schon früh verabschieden. Sie starb 1990 im Alter von 26 Jahren, als bei einem Routineeingriff festgestellt wurde, dass ihr Körper von Metastasen befallen war. Sie starb noch auf dem OP-Tisch.

Ingrid van Bergen verrät: So stellt sie sich ihre Beerdigung vor

Ingrid van Bergen hat auch eine Enkelin, zu der sie einen guten Kontakt pflegt. "Ronja kommt im Sommer mit ihrem Sohn Henry-Calvin, mein Urenkel. Darauf freue ich mich sehr." Mit 94 Jahren und vielen Schicksalsschlägen ist die Schauspielerin vom Leben gezeichnet – doch sie lässt sich davon nach wie vor nicht unterkriegen. Sie hat aber bereits Pläne für ihre Beerdigung: "Ich möchte verbrannt werden und unter einem Baum im Friedwald ruhen. Der Rest ist mir egal."