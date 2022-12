Was ist mit Prinzessin Kates Gesicht passiert? Jetzt spricht ein Beauty-Doc

Hat Prinzessin Kate mit Beauty-Mittelchen übertrieben? Die 40-jährige Ehefrau von Prinz William zeigte sich vor ein paar Tagen beim Boston-Besuch mit einem überraschend veränderten Gesicht.

Sie strahlt, wie es sich für eine Prinzessin gehört und doch hält sie sich dezent im Hintergrund. Prinzessin Kate glänzt wie gewohnt beim USA-Besuch und überzeugt mit ihrem stilvollen Auftritt an der Seite von Prinz William. Wo Kate ist, da sind Glamour, Anstand und Wohlfühlatmosphäre garantiert.

Neue Fotos zeigen verändertes Aussehen von Prinzessin Kate

Doch offenbar hat sich Kate in den vergangenen Monaten ein bisserl verändert, wie die neuesten Fotos aus Boston zeigen. Bei ihrer ersten Auslandsreise nach dem Tod von Queen Elizabeth II. wollen Kate und William auf den Kampf gegen die Klimakrise aufmerksam machen.

Prinzessin Kate trägt eine Smaragd-Kette aus dem Erbe von Prinzessin Diana. Der Schmuck gehörte einst Queen Mary. © dpa/PA Wire

Gesicht: Glatte Haut und keine Stirnfalten mehr

Das Gesicht von Kate wirkt verdächtig glattgebügelt. War die Prinzessin von Wales etwa beim Beauty-Doc – und hat es gleich mit Injektionen übertrieben? Royal-Fans rätseln über Kates aktuelles Aussehen und die neue Ausstrahlung der 40-Jährigen.

Vorher: Kates Stirn runzelt sich vor Freude © imago/Parsons Media

Hat Botox den Stirnmuskel von Prinzessin Kate lahmlegt?

Die AZ hat bei Schönheits-Doc Dr. Edouard Manassa (PAAU-Praxis bei Douglas in der Kaufingerstraße) nachgefragt. Der Facharzt für Plastische Chirurgie sieht auch eine Vorher-nachher-Veränderung: "Es ist eindeutig, dass bei Prinzessin Kate die Stirnfalten komplett verschwunden sind. Dieses Phänomen beobachten wir Ärzte, wenn man zum Beispiel durch kleine Dosen von Botox den Stirnmuskel lahmlegt und der Haut dann Zeit gibt, sich zu regenerieren."

Mehrere Einstiche mit Botox-Einheiten seien dafür notwendig, erklärt Dr. Manassa weiter. "Botox ist ein Medikament, das seit 20 Jahren zur Faltenbehandlung im Gesicht zur Anwendung kommt. Dadurch sieht die Stirn weniger faltig aus und strahlt mehr."

Botox an den Augenbrauen sorgt für wacheren Blick

Neben der Stirn könnten aber auch die Augenbrauen von Kate mit Botox behandelt worden sein. "Man injiziert seitlich, dadurch hebt sich die Augenbraue und die Augen sehen wacher aus", meint Dr. Manassa im AZ-Gespräch.

Und auch eine ganze neue Art der Behandlung namens "Beautification" könnten Mediziner an Prinzessin Kate probiert haben. Dr. Edouard Manassa erklärt: "Dieser Ansatz sieht vor, dass man mittels einer Hyaluron-Unterspritzung bereits gut aussehende Anteile im Gesicht unterfüttert. Dadurch sieht man noch besser aus. Man kann dies auch mit einer Skinbooster-Behandlung unterstützen, um die Hautqualität zu verbessern."

Tabu-Thema: Royals beim Schönheits-Doc

Ob und was Prinzessin Kate wirklich schon an ihrem Gesicht machen lassen hat, ist in der Öffentlichkeit ein großes royales Tabu-Thema. Kate, die einmal Queen Consort sein wird, bekommt stets Lob und flächendeckende Anerkennung für Auftreten und Engagement, wie ihr Beobachter attestieren. Sie gilt als Ruhepol der Windsors und wurde von der Queen für ihre harte Arbeit und stille Zurückhaltung geschätzt.

Unter König Charles erhalten Thronfolger William und Kate noch mehr Aufgaben. Sie gelten als die wichtigsten jungen Repräsentanten des britischen Königshauses.