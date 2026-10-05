Was ist im Sperrgebiet North Sentinel Island? Richtige Antwort ist bei WWM 16.000 Euro wert

Bei "Wer wird Millionär?" fragt Günther Jauch, was sich auf der zu Indien gehörenden North Sentinel Island befindet: ein isoliertes Volk, eine Virenbank der WHO, Goldreserven des Vereinigten Königreichs oder ein Stein der Weisen? Bei korrekter Antwort winken 16.000 Euro.

In der 3-Millionen-Euro-Woche von " " gibt es viel Geld zu gewinnen. Im "Endlich volljährig!"-Special am Montag (5. Oktober) haben nur 18-Jährige die Chance, groß abzuräumen. Günther Jauch fühlt den jungen Erwachsenen mit schwierigen Fragen auf den Zahn. Bei einer Kandidatin aus Bayern ist geografisches Wissen gefragt. Hätten Sie die Antwort auf die Quizfrage gewusst?

"Wer wird Millionär?": Was befindet sich auf der indischen North Sentinel Island?

Maya Upmann aus Neukeferloh im Landkreis München darf auf dem Ratestuhl von Günther Jauch Platz nehmen. Sie hat vor Kurzem erfolgreich ihr Abitur bestanden und will in den kommenden Monaten mehrere Praktika absolvieren. Nun heißt es vorerst, sich bei "Wer wird Millionär?" zu beweisen. Für 16.000 Euro will Jauch von ihr wissen:

Was befindet sich auf der zu Indien gehörenden North Sentinel Island, die vor Jahrzehnten zum Sperrgebiet erklärt wurde?

isoliertes Volk Virenbank der WHO Goldreserven des UK Stein der Weisen

Geografie-Frage bei Günther Jauch: WWM-Kandidatin braucht mehrere Joker

Maya Upmann überlegt schwer, kommt jedoch auch nach längerem Grübeln zu keiner Lösung. Die 18-Jährige entscheidet sich dafür, den 50:50-Joker einzusetzen. Übrig bleiben die Antwortmöglichkeiten A: isoliertes Volk und D: Stein der Weisen. Die noch verfügbaren Optionen sind nicht die, auf die sie gehofft hat, wie die frischgebackene Abiturientin offen gesteht. Upmann sieht keine andere Möglichkeit, als einen weiteren Joker zu verwenden und setzt auf den Telefonjoker. Eine ehemalige Fernsehmoderatorin soll der Bayerin mit der richtigen Antwort aushelfen.

Upmanns Telefonjoker gibt schnell zu: "Ich weiß es nicht, tippe jedoch auf Stein der Weisen." Jauchs Kandidatin ist sich unsicher, ob sie auf Risiko gehen soll und D: Stein der Weisen einloggen lassen möchte. Schlussendlich wagt sie den Schritt und setzt alles auf eine Karte. Diese Entscheidung erweist sich jedoch als die falsche – tatsächlich wäre A: isoliertes Volk die richtige Antwort gewesen. Maya Upmann fällt auf 500 Euro zurück.

"Wer wird Millionär?"-Auflösung: Isoliertes Volk als korrekte Antwort

Somit befindet sich auf der zu Indien gehörenden North Sentinel Island ein isoliertes Volk. Günther Jauch erklärt, die Menschen "leben dort seit etwa 60.000 Jahren auf einer 60 Quadratkilometer großen Insel". Missionare von außerhalb hätten im Laufe der Zeit bereits versucht, das Stück Land zu betreten. Doch das sei "schon tödlich geendet". Jauch meint im Weiteren: "Wenn sich ein Schiff nähert oder ein Hubschrauber darüber fliegt, fangen die an, sich mit Pfeil und Bogen dagegen zu wehren. So ein Volk hat tatsächlich das Recht, bei sich zu bleiben, zumal man bei anderen Völkern ja schon gesehen hat, dass das zum Tod, Krankheit und großem Elend führen kann."

Die zu Indien gehörende North Sentinel Island: fast unberührte Natur, die den Bewohnern der Insel vorbehalten bleibt. © imago/Pond5 Images

Kein Besuch auf North Sentinel Island gestattet

Die auf North Sentinel Island lebenden Menschen werden als Sentinelesen bezeichnet. Ein Besuch auf der Insel ist für Außenstehende, wie von Günther Jauch bereits angedeutet, nicht möglich. Die gesamte Fläche steht unter besonderem Schutz. Die indischen Behörden setzen dabei auf eine "Eyes-on-and-hands-off"-Strategie. Demnach behalten sie die Insel stets im Blick, vermeiden aber bewusst den direkten Kontakt zu den Sentinelesen.