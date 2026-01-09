Was am eigenen Geburtstag um 13,8 Prozent wahrscheinlicher wird: Richtige Antwort ist düster

Günther Jauch will bei "Wer wird Millionär?" wissen, was am eigenen Geburtstag wahrscheinlicher ist als an anderen Tagen: im Lotto zu gewinnen, ein Kind zu bekommen, gekündigt zu werden oder zu sterben?

Am 9. Januar geht es im "Wer wird Millionär?"-Studio heiß her. Mehrere Kandidaten konnten sich in der "3-Millionen-Euro-Woche" für das Finale am Freitag qualifizieren und haben die Chance auf den großen Jackpot. Von einem Studiogast möchte Günther Jauch wissen, welche fast 14 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit der eigene Geburtstag für einen bereithält. Wüssten Sie die korrekte Antwort zur Frage?

Uni Zürich: Günther Jauch stellt Frage zu Wahrscheinlichkeiten und Geburtstag

Kandidatin Hilleken Zeineddine darf auf dem Ratestuhl von " " Platz nehmen. Die Brünette konnte im "Pechvögel"-Special (5. Januar) gut vorlegen und sich somit für das Finale der "3-Millionen-Euro-Woche" qualifizieren. Sie steht bei der 250.000-Euro-Frage und Günther Jauch möchte von Zeineddine wissen:

Eine Uni-Zürich-Studie ergab eine verglichen mit jedem anderen Tag um 13,8 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, am eigenen Geburtstag...?

A: im Lotto zu gewinnen

B: ein Kind zu bekommen

C: gekündigt zu werden

D: das Zeitliche zu segnen

Lottogewinn, Geburt, Kündigung oder Tod: Was am eigenen Geburtstag wahrscheinlicher ist

Hilleken Zeineddine entscheidet sich dafür, ihren letztverbliebenen Joker einzusetzen. Sie möchte eine einzelne Person im Publikum befragen und hofft darauf, dass ihr jemand die Antwort zur Frage liefern kann. Es erheben sich mehrere Personen – Zeineddine wählt eine Dame, die sie für sehr kompetent einschätzt. Sie rät zu Antwortmöglichkeit B: ein Kind bekommen mit der Begründung, "von einer solchen Studie mal gelesen zu haben".

WWM-Kandidatin geht kein Risiko ein

Hilleken Zeineddine schätzt das Engagement der Dame aus dem Publikum, ihr bei der Beantwortung der Frage helfen zu wollen. Doch Günther Jauchs Kandidatin möchte kein Risiko eingehen und trifft die Wahl, mit den bereits erspielten 100.000 Euro nach Hause zu fahren. Zusätzlich darf sich Zeineddine über erspielte 7.000 Euro aus dem "Pechvögel"-Special vom 5. Januar freuen.

Der Tod am Geburtstag: Das Zeitliche zu segnen als die richtige Antwort

Günther Jauch löst die Frage auf und verrät, dass D: Das Zeitliche zu segnen die richtige Antwort sei. "Alles richtig gemacht", meint er im Gespräch mit Zeineddine, die sich darüber freut, nicht gepokert zu haben. Jauch erklärt: "Es besteht ein höheres Unfallrisiko durch entsprechenden Alkoholkonsum am Geburtstag." Dadurch besteht also am eigenen Geburtstag eine höhere Wahrscheinlichkeit, zu sterben, als an anderen Tagen. "Da wär ich nie darauf gekommen", gibt Hilleken Zeineddine ehrlich zu.