Wandert Ex-Löwe Frank Thelen nach der Bundestagswahl aus?

Der ehemalige "Die Höhle der Löwen"-Investor Frank Thelen (45) hat über seine Auswanderungs-Pläne gesprochen. Im Gespräch mit dem Journalisten Gabor Steingart (59) erklärte er: "Ich bin hier verwurzelt, ich liebe das Rheinland, auch Deutschland und Europa." Wenn allerdings eine rot-rot-grüne Regierung, also eine Koalition aus SPD, Linke und Grüne, zustandekommen würde, "dann würde ich mir schon sehr genau überlegen, ob ich nicht auswandere". Der Grund? "Weil es mir dann einfach zu viel würde. Das wäre dann gefühlt nicht mehr mein Land", sagte Thelen. "Aber das werde ich dann in Ruhe überlegen."

Am 26. September steht die Bundestagswahl an. Welche Parteien eine Koalition bilden werden, steht noch in den Sternen. Frank Thelen äußerte auch Kritik an den Kanzlerkandidaten Armin Laschet (60) und Olaf Scholz (63) sowie Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (40). "Es ist traurig, wenn wir keine Visionäre, keine brennenden Politiker mehr haben", erklärte Thelen. "Das sehe ich auch gerade in diesem Wahlkampf nicht. Wer von diesen drei brennt denn da wirklich für sein Thema und du merkst einfach, er will das voranbringen? Das ist bei allen drei für mich nicht der Fall."

Wohin will Frank Thelen auswandern?

Die Frage, in welches Land Frank Thelen auswandern würde, will er wissenschaftlich angehen: "Ich würde ein Team draufsetzen und eine Analyse über alle Länder machen: Wie schön kann man da leben? Was gibt es da für Möglichkeiten? Das habe ich so noch nicht beauftragt, da würde ich einfach eine Studie dazu machen", so der Unternehmer und Investor.

Frank Thelen war von 2014 bis 2020 einer der Investoren der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen". Seit seinem Ausstieg konzentriert er sich wieder vermehrt auf seine Investments. "Ich bin sehr dankbar, jetzt wieder einen Großteil meiner Zeit mit dem Aufbau disruptiver Tech-Start-ups verbringen zu können", sagte er etwa im Juni 2020 im Interview mit spot on news.