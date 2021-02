Während Zugfahrt: Dieb klaut Mirja du Monts Luxus-Koffer aus 1. Klasse

Mirja du Mont (45) reiste am Samstag beruflich von Leipzig nach Hamburg und wurde während der ICE-Fahrt dreist bestohlen. Ein Dieb nahm ihre Habseligkeiten mit. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro schaden.

Bei "Riverboat" plauderte Mirja du Mont über ihr neues TV-Projekt "Showtime of my life-Stars gegen Krebs" (heute bei VOX). 16 Promis lassen darin im Kampf gegen den Krebs die Hüllen fallen. Ihre Botschaft: Krebsvorsorge kann Leben retten! Doch nach dem Talkshow-Auftritt wurde Mirja du Mont Opfer eines dreisten Diebs.

Diebstahl im Zug: Der Koffer von Mirja du Mont ist weg

Als die 45-Jährige am Morgen danach mit dem ICE in der 1. Klasse nach Hause fuhr, schlug der oder die Unbekannte zu. Mirja du Mont zu "Bild": "Meinen Koffer habe ich schräg hinter mir ins Kofferfach getan." Doch kurz vor Hamburg waren die Habseligkeiten verschwunden: "Ich wollte zur Toilette und habe festgestellt, dass mein Hartschalenkoffer weg ist!"

Der Schaden soll bei knapp 3.000 Euro liegen. Im Koffer waren Schminksachen von Edel-Marken, die mehrere hundert Euro gekostet haben. Außerdem sind ihre Zahn-Knirsch-Schiene (Wert: 600 Euro), Luxus-Stiefel (300 Euro), Glätteisen (200 Euro) und Kleidung weg. Doch besonders bitter ist der Verlust von Mirjas geliebter Glücksbringer aus Kindergartenzeiten.

Deutsche Bahn übernimmt keine Haftung

Ob Mirja du Mont ihre Sachen wieder bekommt, ist fraglich. Eine Bahn-Sprecherin zu "Bild": "Die Deutsche Bahn übernimmt in diesem Fall keine Haftung."

Mirja du Mont wurde 2000 als "Playboy"-Playmate bekannt. Wenige Monate später heiratete sie Schauspieler Sky du Mont. Die beiden haben zwei Kinder. Im Sommer 2016 gab das Ehepaar die Trennung bekannt.

Mit "Showtime of my life-Stars gegen Krebs" will Mirja du Mont wieder zurück ins Rampenlicht, auf die große TV-Bühne und auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam machen. 16 Promis machen beim Privatsender VOX am 1. und 2. Februar mit - und erzählen von ihren ganz persönlichen Erfahrungen. Der Sendetermin ist bewusst unmittelbar vor den Weltkrebstag (4. Februar) gelegt worden. Jeder, der mitmacht, hat Krebs erlebt - selbst oder im engen Umfeld. Am Ende lassen die 16 Stars auch physisch die Hüllen fallen.