Diese Promis strippen in neuer TV-Show "Showtime of my Life": Kandidaten bekannt!

Für die neue VOX-Strip-Show "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs" stehen nun die Teilnehmer fest. Einer der Prominenten ist Ex-Profifußballer Marco Russ. Wer ist noch unter den Kandidaten?

Moderatorin Ulla Kock am Brink (59) bekam 1995 die Goldene Kamera für "Die 100.000 Mark Show".

Elena Carrière (24) war 2016 Zweitplatzierte in der Show "Germany's Next Topmodel".

Schauspielerin Mimi Fiedler (45) war schon in mehreren "Tatort"-Folgen zu sehen.

Schauspieler Thorsten Nindel (55) machte im Juli 2014 bekannt, dass er an Lungenkrebs erkrankt ist.

Marco Russ (35) absolvierte in seiner aktiven Karriere als Profisportler 421 Bundesliga-Spiele. Nun lernt er das Strippen.

Sie lassen die Hüllen fallen – für den guten Zweck: 16 Promis befinden sich seit letzter Woche im Strip-Training. Moderiert wird die neue Show von Guido Maria Kretschmer. Bevor im Frühjahr die zwei Folgen "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs" bei VOX ausgestrahlt werden, müssen die acht Frauen und acht Männer noch einiges lernen – denn professioneller Stripper ist keiner von ihnen. Eines liegt ihnen jedoch allen am Herzen: die Krebs-Vorsorge.

Marco Russ: Strippend für Krebs-Vorsorge werben

Mit von der Strip-Partie ist laut "Bild" auch der ehemalige Eintracht-Frankfurt-Verteidiger Marco Russ (35). Der Ex-Fußballer beendete erst in der vergangenen Saison seine aktive Profikarriere. Wie auch die übrigen Kandidaten hat auch Russ einen persönlichen Bezug zu Krebs: Im Mai 2016 bekam er die Diagnose Hodenkrebs. Er überstand zwei Chemotherapien und gilt als geheilt – nun will er strippend auf die Krankheit aufmerksam machen.

Strip-Show: Das sind die Promi-Kandidaten

zufolge sind auch schon weitere prominente Teilnehmer bekannt: Die angehenden VIP-Stripperinnen sind die ehemalige Nationaltorhüterin Nadine Angerer, Schauspielerin Mimi Fiedler, Model Mirja du Mont, Ex-GNTM-Teilnehmerin Elena Carrière und Moderatorin Ulla Kock am Brink. Die Damen werden von Tänzerin Motsi Mabuse trainiert.

Unter der Anleitung von Joachim Llambi sollen außerdem die Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht und Thorsten Nindel zu Strippern ausgebildet werden.