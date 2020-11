Neue Nackt-Show bei VOX: Diese Promis sollen blank ziehen

Guido Maria Kretschmer moderiert die neue VOX-Sendung "Jetzt ist Showtime - Stars gegen Krebs". Diese Promis sollen sich für den guten Zweck ausziehen.

Im Sommer dieses Jahres hat der Sender VOX für 2021 eine pikante neue Show angekündigt: In "Jetzt ist Showtime - Stars gegen Krebs" lassen 16 Prominente - acht Frauen und acht Männer - die Hüllen fallen. Dahinter steckt ein guter Zweck, die zweiteilige Sendung soll auf Krebsvorsorge aufmerksam machen. Die Botschaft: Wer zur Vorsorge geht und sich auszieht, kann sein Leben retten. Moderator ist Guido Maria Kretschmer (55). .

Der Sender hüllt sich noch in Schweigen

Dem Bericht zufolge ziehen Ex-Fußballerin Nadine Angerer (42), Model Elena Carrière (24), Schauspielerin Mimi Fiedler (45), Mirja du Mont (44) und Moderatorin Ulla Kock am Brink (59) blank, ebenso wie Ex-"Lindenstraße"-Star Thorsten Nindel (55) und Jimi Blue Ochsenknecht (28). Der Sender hüllt sich auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news in Schweigen. Wer dabei ist, werde rechtzeitig bekanntgegeben.

Feststeht allerdings bereits, dass die beiden "Let's Dance"-Juroren Joachim Llambi (56) und Motsi Mabuse (39) mitmischen. Sie bereiten die Männer und die Frauen in intensiven Trainingseinheiten auf ihre einzigartige und spektakuläre Mission vor.