Während Diät: Kann Patricia Blanco den Alkohol zum Frühstück weglassen?

Patricia Blanco hat ein paar Pfunde zugelegt. Jetzt will die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco Diät halten. Was hat Alkohol zum Frühstück mit ihrer Gewichtszunahme zu tun?

In der Vergangenheit hatte Patricia Blanco große Probleme mit ihrem Gewicht. Nachdem sie sich 2016 ein Magenbypass legen ließ, verlor sie fast 60 Kilo. Jetzt sind aber wieder einige Pfunde drauf, die sie loswerden will. Ihr Verlobter hat für die Gewichtszunahme eine eindeutige Erklärung.

Patricia Blanco und Verlobter haben zugenommen: "Es ist der Alkohol"

In der neuen Folge der Doku-Soap "Promis privat" wird das Paar beim Diätversuch begleitet. "So gefalle ich mir gar nicht. Es geht zwar noch, aber es ist nicht so, wie es vorher war", sagt Patricia Blanco in der Sat.1-Sendung.

Auch ihr Verlobter Andreas Ellermann hat zugelegt. Während er sich ein üppiges Frühstück genehmigt, greift Patricia Blanco offenbar lieber zum Alkohol: "Ich trinke lieber ein Glas Prosecco oder Champagner und esse vielleicht eine halbe Semmel, während ich ihm zuschaue." Für Ellermann sei aber genau das der Grund, warum seine Liebste zugenommen hat. "Es ist der Alkohol, den ich trinke und den du trinkst..."

Patricia Blanco und Andreas Ellermann am Frühstücktisch. © SAT.1

Mit Sport und Ernährungsumstellung will Patricia Blanco abnehmen

Das Paar sucht sich Hilfe bei einem Fitnesscoach und will sich zukünftig kalorienärmer ernähren. Patricia Blanco scheint vom sportlichen Training angetan zu sein: "Ich werde täglich diese Übungen machen." Für ihren Verlobten ist die Ernährungsumstellung offenbar ein Graus: "Wenn ich wählen könnte zwischen dieser Kohlsuppe und einer Weltreise, würde ich dich sehr vermissen."

Ob Patricia Blanco und Andreas Ellermann es schaffen, ihr Gewicht zu reduzieren und ob sie künftig auf den Alkohol verzichten werden, bleibt abzuwarten.