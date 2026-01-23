Voting zum Dschungelcamp 2026: Erste Ergebnisse zeigen (un)beliebtesten Promi
Im Dschungelcamp entscheiden die Zuschauer zunächst, welcher Promi gebeutelt in eine Dschungelprüfung gehen muss. Ein Blick auf die Abstimmungszahlen zeigt, welcher Promi bei den Fans besonders polarisiert.
Zuschauer entscheiden im Voting, wer in Prüfung und aus dem Camp muss
Ab der zweiten Woche wird dann über die Rauswahl der IBES-Kandidaten entschieden. Wer aus dem australischen Busch ziehen muss, erhält keine Sendezeit mehr.
Im Regelfall geben die RTL-Moderatorn Sonja Zietlow und Jan Köppen keinen Einblick in Ergebnisse aus dem Telefon-Voting. Doch auch die Umfrage unter AZ-Lesern deutet auf Beliebtheitswerte der Stars im Dschungelcampcamp hin. Gleich unten abstimmen und sofort die Ergebnisse der Leser sehen!
Dschungelcamp 2026: Diese Promis sind noch dabei
Bislang plant RTL noch mit dem Einzug von allen zwölf Kandidaten. Weder hat sich ein Promi krank gemeldet noch hat er freiwillig hingeworfen. "Ich bin ein Star –Holt mich hier raus" startet am 23. Januar.
Diese Promi-Teilnehmer haben die Chance auf den Sieg und damit auf die Dschungelkrone:
- Schauspielerin Mirja du Mont
- Reality-Star Umut Tekin
- Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher
- Schauspieler Stephen Dürr
- Reality-Star Samira Yavuz
- TV-Bauer Patrick Romer
- Unternehmerin Simone Ballack
- Schauspieler Hardy Krüger
- Reality-Star Eva Benetatou
- Produkttest-Legende Hubert Fella
- Reality-Star Ariel Hediger
- Musiker Gil Ofarim
Voting: Wer soll das Dschungelcamp gewinnen?
Wer in der Gunst der Zuschauer vorn liegt und wer das Schlusslicht bildet, sehen Sie sofort nach der Abstimmung. Die Voting-Ergebnisse zeigen den (un)beliebtesten Promi:
Ausgeschieden ist bislang noch niemand. Die RTL-Zuschauer bestimmen ab Freitag, wer am Samstag in die erste Dschungelprüfung der Staffel gehen muss.
- Themen:
- Dschungelcamp 2026
- Promis
- RTL
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen