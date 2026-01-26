Voting-Ergebnisse zum Dschungelcamp: Wer auf Platz eins steht – und wo Ariel liegt

Zwölf Promis wagen 2026 das Abenteuer Dschungelcamp – und nehmen an der 17-tägigen RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" teil. Die Zuschauer wählen ab der zweiten Woche die Kandidaten aus dem Format. Welchem Star gebührt die Dschungelkrone? Hier abstimmen...

Im Dschungelcamp entscheiden die Zuschauer zunächst, welcher Promi gebeutelt in eine Dschungelprüfung gehen muss. Ein Blick auf die Abstimmungszahlen zeigt, welcher Promi bei den Fans besonders polarisiert. Besonders im Fokus der Öffentlichkeit: Musiker Gil Ofarim, der nach seinem Davidstern-Skandal wieder im TV stattfindet und die wohl höchste Gage bekommen hat.

Zuschauer entscheiden im Voting, wer in Prüfung und aus dem Camp muss

Ab der zweiten Woche wird dann über die Rauswahl der IBES-Kandidaten entschieden. Wer aus dem australischen Busch ziehen muss, erhält keine Sendezeit mehr.

Im Regelfall geben die RTL-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen keinen Einblick in Ergebnisse aus dem Telefon-Voting. Doch auch die Umfrage unter AZ-Lesern deutet auf Beliebtheitswerte der Stars im Dschungelcamp hin. Gleich unten abstimmen und sofort die Ergebnisse der Leser sehen!

Dschungelcamp 2026: Diese Promis sind noch dabei

Alle zwölf Kandidaten sind ins Camp eingezogen. RTL zeigt die Show seit dem 23. Januar. Bislang hat kein Promi freiwillig hingeworfen. Diese Star-Teilnehmer haben die Chance auf den Sieg und damit auf die Dschungelkrone:

Schauspielerin Mirja du Mont

Reality-Star Umut Tekin

Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher

Schauspieler Stephen Dürr

Reality-Star Samira Yavuz

TV-Bauer Patrick Romer

Unternehmerin Simone Ballack

Schauspieler Hardy Krüger

Reality-Star Eva Benetatou

Produkttest-Legende Hubert Fella

Reality-Star Ariel Hediger

Musiker Gil Ofarim

Voting: Wer soll das Dschungelcamp gewinnen?

Wer in der Gunst der Zuschauer vorn liegt und wer das Schlusslicht bildet, sehen Sie sofort nach der Abstimmung. Die Voting-Ergebnisse zeigen den (un)beliebtesten Promi:

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Simone Ballack ist die Favoritin der AZ-Leser und liegt in der Umfrage aktuell vorn – direkt gefolgt von Mirja du Mont und Hubert Fella (Stand: 26.1., 23 Uhr).

Ariel nervt Mitcamper und Zuschauer

Der Schweizer Reality-Star Ariel Hediger schrie sich durch die ersten Dschungelcamp-Folgen. Die Zuschauer wählten sie regelmäßig in die Dschungelprüfungen. Doch wird ihr auch die Dschungelkrone zugetraut? Gönnt das TV-Publikum Ariel den Sieg? Die AZ-Leser wählen die Influencerin mit 9,41 Prozent auf Platz 5.

Umfrage: Platz 7 für Gil Ofarim

Gil Ofarim, der mit seiner "Ich darf darüber nicht sprechen"-Attitüde im Dschungelcamp für Furore sorgt, landet in der Umfrage mit 7,94 Prozent im Mittelfeld. Gelingt ihm noch die Aufholjagd? Kann er noch Sympathiepunkte sammeln?

Ausgeschieden ist bislang noch kein Kandidat. Im AZ-Voting geht der letzte Platz an Schauspieler Stephen Dürr (2,65 Prozent). Im Regelfall bestimmen die TV-Zuschauer nach der ersten Dschungel-Woche, wer das Feld räumen muss.