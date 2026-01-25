AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Voting-Ergebnisse zum Dschungelcamp 2026: Wo Gil Ofarim im Ranking steht

Voting-Ergebnisse zum Dschungelcamp 2026: Wo Gil Ofarim im Ranking steht

Zwölf Promis wagen 2026 das Abenteuer Dschungelcamp – und nehmen an der 17-tägigen RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" teil. Die Zuschauer wählen ab der zweiten Woche die Kandidaten aus dem Format. Welchem Star gebührt die Dschungelkrone? Hier abstimmen...
Autorenprofilbild Steffen Trunk
Steffen Trunk |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Sonja Zietlow und Jan Köppen moderieren das RTL-Dschungelcamp
Sonja Zietlow und Jan Köppen moderieren das RTL-Dschungelcamp © RTL

Im Dschungelcamp entscheiden die Zuschauer zunächst, welcher Promi gebeutelt in eine Dschungelprüfung gehen muss. Ein Blick auf die Abstimmungszahlen zeigt, welcher Promi bei den Fans besonders polarisiert. Besonders im Fokus der Öffentlich: Musiker Gil Ofarim, der nach seinem Davidstern-Skandal wieder im TV stattfindet und die wohl höchste Gage bekommen hat.

Zuschauer entscheiden im Voting, wer in Prüfung und aus dem Camp muss

Ab der zweiten Woche wird dann über die Rauswahl der IBES-Kandidaten entschieden. Wer aus dem australischen Busch ziehen muss, erhält keine Sendezeit mehr.

Im Regelfall geben die RTL-Moderatorn Sonja Zietlow und Jan Köppen keinen Einblick in Ergebnisse aus dem Telefon-Voting. Doch auch die Umfrage unter AZ-Lesern deutet auf Beliebtheitswerte der Stars im Dschungelcampcamp hin. Gleich unten abstimmen und sofort die Ergebnisse der Leser sehen!

Dschungelcamp 2026: Diese Promis sind noch dabei

Alle zwölf Kandidaten sind ins Camp eingezogen. RTL zeigt die Show seit dem 23. Januar. Bislang hat kein Promi freiwillig hingeworfen. Diese Star-Teilnehmer haben die Chance auf den Sieg und damit auf die Dschungelkrone:

  • Schauspielerin Mirja du Mont
  • Reality-Star Umut Tekin
  • Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher
  • Schauspieler Stephen Dürr
  • Reality-Star Samira Yavuz
  • TV-Bauer Patrick Romer
  • Unternehmerin Simone Ballack
  • Schauspieler Hardy Krüger
  • Reality-Star Eva Benetatou
  • Produkttest-Legende Hubert Fella
  • Reality-Star Ariel Hediger
  • Musiker Gil Ofarim

Voting: Wer soll das Dschungelcamp gewinnen?

Wer in der Gunst der Zuschauer vorn liegt und wer das Schlusslicht bildet, sehen Sie sofort nach der Abstimmung. Die Voting-Ergebnisse zeigen den (un)beliebtesten Promi:

Lade TED
 
Umfrage wird geladen, bitte warten...
 

Simone Ballack ist die Favoritin der AZ-Leser und liegt in der Umfrage aktuell vorn – direkt gefolgt von Mirja du Mont und Hardy Krüger jr. (Stand: 25.1., 19 Uhr).

Umfrage: Platz 6 für Gil Ofarim

Gil Ofarim, der mit seiner "Ich darf darüber nicht sprechen"-Attitüde im Dschungelcamp für Furore sorgt, landet in der Umfrage mit 7,92 Prozent im Mittelfeld. Gelingt ihm noch die Aufholjagd? Kann er noch Sympathiepunkte sammeln?

Ausgeschieden ist bislang noch kein Kandidat. Im Regelfall bestimmen die TV-Zuschauer nach der ersten Dschungel-Woche, wer das Feld räumen muss.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Odysseus51 am 04.02.2025 09:15 Uhr / Bewertung:

    Die meisten kenne ich gar nicht.
    Für viele anscheinend wichtiger als die Wahl am 23.Februar.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Wendeltreppe am 05.02.2025 11:02 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Odysseus51

    Und wo ist Ihr Problem? Was hat das Dschungelkamp im Fernsehen mit der Wahl am 23. Februar zu tun?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.