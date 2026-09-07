Vorfreude aufs Oktoberfest: Wiesn-Wirtin lädt Promis zu Warm-up in München

Promi-Party im Donisl: Welche VIPs beim "Wiesn-Warm-up" dabei waren – und wie es dem Wirte-Paar so kurz vordem Oktoberfest geht

Schon in zwölf Tagen beginnt und endet für das frisch getraute Wiesn-Wirte-Paar Franziska und Peter Reichert ("Bräurosl") wieder jeder Tag im Festzelt. Also vor der Wiesn und nach den großen Hochzeitsfeierlichkeiten (AZ berichtete) noch einmal faulenzen und Kraft tanken?

Die hübsche Wiesn-Wirtin denkt gar nicht daran – und lädt am vergangenen Freitag stattdessen kurzerhand gemeinsam mit der Münchner Chirurgin Dr. Caroline Kim und der Journalistin Petra Winter ("Madame") zum exklusiven "Wiesn-Warm-up" in den Donisl ein.

Promis in Oktoberfest-Vorfreude: "So viele Gäste wie noch nie"

Mit von der Partie sind – natürlich allesamt in Tracht – rund 230 feierwütige Gäste und auch zahlreiche Prominente: So feierten etwa Schauspielerin Vanessa Eichholz, "Kaffee-Gräfin" Stephanie von Pfuel, die renommierte Frauen-Medizinerin und Ex-Ministerin Marion Kiechle mit Ehemann Marcel Reif, CSU-Landtagsabgeordnete Kerstin Schreyer, Netzwerkerin Michaela Aschberger, Moderatorin Anja Gräfin von Keyserlingk oder Designer Johnny Talbot (Talbot Runhof) mit.

Feiern ebenfalls mit: Marion Kiechle und Ehemann Marcel Reif. © Nadine Seuss

"Das 'Madame-Wiesn-Warm-up’' bei uns im Donisl ist mittlerweile zu einem festen Termin in der Vor-Wiesn-Zeit geworden und für uns ein großes Highlight auf dem Weg zur Wiesn", resümiert Gastgeberin Franziska Reichert nach der Veranstaltung im Gespräch mit der AZ. "In diesem Jahr haben wir die Veranstaltung sogar vergrößert und hatten so viele Gäste wie noch nie."

Gefeiert wurde im zweitältesten Wirtshaus der Stadt bis kurz vor Mitternacht nicht nur mit Kasspatzen, Kaiserschmarrn und Co., sondern – zum ersten Mal – auch mit DJ. "Es war ein großartiger Abend, mit spannenden Gästen und einer super Stimmung. Wer jetzt noch nicht in Wiesnstimmung ist, dem können wir auch nicht helfen", sagt die Wiesn-Wirtin und lacht.

Alessandra Geissel (l.) und Michaela Aschberger. © Nadine Seuss

Unterstützung bekam das Gastgeberinnen-Trio dabei auch von Hausherr Peter Reichert, der zu diesem Anlass feierlich das erste Fassl Hacker-Pschorr-Wiesnbier anzapfte.

"Es ist für uns einfach die schönste Zeit im Jahr"

Doch wie geht es dem frisch vermählten Wirte-Paar jetzt, so kurz vor der alljährlichen Ausnahme-Zeit? "Wir befinden uns im absoluten Endspurt. Es gibt noch einiges zu tun, aber alles in allem liegen wir super in der Zeit", verrät Franziska Reichert der AZ.

Freie Tage? Sind so kurz vor der Wiesn nicht mehr drin, gibt Reichert zu. "Es ist ein Spagat zwischen Büro, Theresienwiese und Donisl. Aber das Tolle ist: Wenn man zu zweit ist, kann man sich aufteilen." Trotz des Stresses steigt bei der feschen Wiesn-Wirtin jeden Tag die Vorfreude: "Es ist für uns einfach die schönste Zeit im Jahr."