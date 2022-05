Vor Platin-Jubiläumsfeier: Queen Elizabeth II. nimmt sich Auszeit

Queen Elizabeth II. hat sich kurz vor ihrer Platin-Jubiläumsfeier auf Schloss Balmoral zurückgezogen. Dort will sich die Monarchin eine kurze Auszeit gönnen.

© Copyright (c) 2012 Shaun Jeffers/Shutterstock. No use without permission.

Die Feierlichkeiten anlässlich des Platin-Jubiläums von Queen Elizabeth II. (96) rücken immer näher - am 2. Juni werden die für vier Tage angesetzten Festivitäten starten. Zuvor nimmt sich die britische Monarchin jedoch noch eine kurze Auszeit.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Kraft tanken in Schottland

, ist die Queen am vergangenen Donnerstagabend im schottischen Schloss Balmoral, ihrer Sommerresidenz, angekommen. Dort wird sie eine Woche verbringen, um sich auszuruhen und für das Jubiläumswochenende gewappnet zu sein. Die mehrtägigen Hauptfeierlichkeiten zum Platinjubiläum der Queen beginnen am 2. Juni mit der "Trooping the Colour"-Parade.

Wegen ihrer eingeschränkten Mobilität musste die Queen in den vergangenen Wochen auf einige Auftritte verzichten. Anfang dieses Monats verpasste Ihre Majestät zum ersten Mal seit 59 Jahren die Eröffnung des Parlaments, woraufhin Prinz Charles (73) und Prinz William (39) ermächtigt wurden, die Veranstaltung in Vertretung der Königin gemeinsam zu leiten. Ein paar öffentliche Veranstaltungen hat die Monarchin in diesem Monat jedoch besucht, darunter die Windsor Horse Show, die Platin-Jubiläumsfeier in Windsor oder die Eröffnung der Elizabeth-Tube-Linie.