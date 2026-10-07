Vor dem Backen in heißes Wasser: WWM-Kandidatin traut sich nicht an Auflösung

Es gibt ein Gebäck, das man vor dem Backen kurz in heißes Wasser legt. Doch handelt es sich dabei um Bagels, Pita oder doch das Knäckebrot? Die richtige Lösung ist bei "Wer wird Millionär?" 32.000 Euro wert.

Bei "Wer wird Millionär?" muss eine Kandidatin ihr Backwissen unter Beweis stellen.

Die Fragen von Günther Jauch (70) haben das Potenzial, auch den motiviertesten Kandidaten ins Straucheln zu bringen. In der aktuellen Folge darf die Frankfurterin Petra Täschner auf dem Ratestuhl ihr Glück versuchen. Für eine Gewinnsumme von 32.000 Euro soll sie ihr Backwissen unter Beweis stellen. Ob das gelingt?

"Wer wird Millionär?": Frage nach Teig in heißem Wasser für 32.000 Euro

Petra Täschner ist aus Frankfurt am Main angereist und schreitet bei "Wer wird Millionär?" bis zur 32.000-Euro-Frage voran. An dieser Stelle wird es knifflig für die schlagfertige Rentnerin. Günther Jauch möchte nämlich von ihr wissen:

Was wird vor dem Backen kurz in kochend heißes Wasser gegeben?

A: Bagel

B: Pita

C: Naan

D: Knäckebrot

Petra Täschner kennt die korrekte Antwort nicht auf Anhieb und traut leider auch ihren verbliebenen Telefonjokern die Auflösung nicht zu. Dennoch lässt sie schlussendlich ihren Nachbarn anrufen. Wie vermutet, ist auch er von der Frage überfordert und kennt das korrekte Gebäck nicht. Die Kandidatin gibt sich daher mit bislang erspielten 16.000 Euro zufrieden. Doch was wäre richtig gewesen?

Günter Jauch löst auf: Gesuchtes Gebäck ist der Bagel

Nachdem die Kandidatin freiwillig die Segel streicht, verrät Günther Jauch, dass A: Bagel die richtige Lösung gewesen wäre. Bagels werden vor dem Backen kurz in heißes Wasser gelegt, um ihnen ihre typische, zähe Konsistenz und eine glänzende Kruste zu verleihen. Mit der Auflösung bestätigt er die Vermutung seiner Kandidatin – diese möchte sich jedoch nicht über ihre Entscheidung ärgern.

Die besondere Konsistenz von Bagels ist auf einen wichtigen Schritt vor dem Backen zurückzuführen. © iStock / Plateresca

Beim Teig von B: Pita, C: Naan und D: Knäckebrot ist der Zwischenschritt im heißen Wasser nicht notwendig. Pita-Brot und Naan werden als weiche Fladen meist kurz in einer heißen Pfanne oder bei starker Hitze im Ofen gebacken, während Knäckebrot als dünner, knuspriger Plätzchenteig im Ofen getrocknet wird.