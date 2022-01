Vor 70. Thronjubiläum: Queen Elizabeth II. reist nach Sandringham

Queen Elizabeth II. hat nach langer Zeit Schloss Windsor verlassen und ist nach Sandringham geflogen. Dort bleibt sie traditionell bis zum 6. Februar, dem Tag ihrer Thronbesteigung. Dieses Jahr feiert sie ihr 70. Thronjubiläum.

Seit dem 6. Februar 1952 sitzt Queen Elizabeth II. (95) auf dem Thron. Ihr 70. Thronjubiläum soll sie auf ihrem Anwesen in Sandringham verbringen. ist die Monarchin an diesem Sonntag (23. Januar) von Schloss Windsor aus mit einem Helikopter dorthin aufgebrochen. Das Jubiläum wird das erste sein, das Elizabeth II. ohne ihren Ehemann Prinz Philip (1921-2021) feiern wird. Den Tag verbringt sie zudem für gewöhnlich in stillem Gedenken, da es auch der Todestag ihres Vaters George VI. (1895-1952) ist. Die Queen wurde nach dessen Tod automatisch Königin und am 2. Juni 1953 gekrönt.

Feierlichkeiten zum Thronjubiläum

Normalerweise reist die Queen bereits Ende Dezember nach Sandringham. Die Queen feierte jedoch Weihnachten in Windsor mit Prinz Charles (73) und dessen Frau Herzogin Camilla (74). Ihre traditionelle Reise in die Grafschaft Norfolk wurde wegen der Corona-Pandemie vorsorglich abgesagt.

Die Feierlichkeiten für das Platin-Thronjubiläum der Queen sollen dann im Juni stattfinden. Geplant sind unter anderem Straßenfeste und ein Konzert mit einigen der "größten Unterhaltungsstars" der Welt. Zudem sollen Royal-Fans die Möglichkeit erhalten, die Anwesen der Königin aus nächster Nähe zu betrachten. Höhepunkt der Festivitäten werden die Tage vom 2. bis 5. Juni sein.

An welchen Veranstaltungen ihres Platinjubiläums die Queen persönlich teilnimmt, steht offenbar noch nicht abschließend fest. Auf Anraten ihres medizinischen Teams hatte sich die 95-Jährige im vergangenen Herbst für mehrere Wochen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.