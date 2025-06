Von wegen nur Harmonie: Heidi Klum und ihr Tom sticheln vor der Kamera

Bislang zeigten sich Heidi Klum und ihr Ehemann Tom Kaulitz in der Öffentlichkeit meist sehr innig und auch nach sieben Jahren Beziehung superverliebt. In der zweiten Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" offenbaren die beiden, dass sie sich bei manchen Themen durchaus auch kabbeln können.

Die Netflix-Realityserie "Kaulitz & Kaulitz" begleitet auch in der zweiten Staffel wieder den turbulenten Alltag der Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (35). Dazu gehört natürlich auch Toms berühmte Ehefrau Heidi Klum (52), die in den acht neuen Folgen ab 17. Juni sogar etwas häufiger zu sehen ist als noch in der ersten Staffel. Erstmals sitzt sie dort mit ihrem Mann gemeinsam für ein Pärchen-Interview vor der Kamera. Und die Szenen folgen ganz dem Motto: "Was sich liebt, das neckt sich."

Alltagsprobleme bei Klum/Kaulitz

Das Model und der Musiker sticheln auffällig häufig gegeneinander, was angesichts ihrer bisherigen Auftritte durchaus ungewöhnlich ist. Egal ob auf dem roten Teppich oder auf Instagram - sie präsentieren sich stets als absolutes Traumpaar, das auch nach sieben Jahren die Finger nicht voneinander lassen kann. Nun aber debattieren sie plötzlich über Themen wie Tischmanieren, Pupsen und handwerkliches Geschick. Und irgendwie wirkt das Glamour-Couple dabei wie jedes normale Pärchen, das sich mit Alltagsproblemchen herumschlägt.

"Hast Du überhaupt schon mal eine Glühbirne gewechselt?", fragt Heidi Klum etwa ihren Gatten, der sich darüber sofort aufregt und empört versichert, dass er sehr wohl schon häufiger Hand angelegt habe - etwa am Kronleuchter in der Küche. Apropos: Tom Kaulitz verrät, dass "bei uns zuhause" seine Frau am Herd stehe und ihn auch gerne mal bekoche. "Früher hat sie abends immer einen Fisch für mich in die Pfanne gehauen", plaudert er aus der Familienvilla in L.A. aus. Eine Enthüllung, die Heidi Klum offenbar nicht so toll findet. Sie fragt gleich spöttisch zurück: "Ah ja, soll ich dir heute Abend mal was anderes in die Pfanne hauen?"

Sein Ellbogen stört sie am Tisch

Auch in Sachen Tischmanieren gibt es wohl offenbar noch Redebedarf. So lässt sie durchblicken, dass sie es gar nicht leiden kann, wenn er beim Essen den Ellenbogen auf den Tisch legt. "Da gucken meine Kinder schon immer so." Deshalb sei es gut, wenn er und sein Bruder bei dem Thema "ein bisschen Nachhilfeunterricht" bekämen. Ob dieses Kommentars schiebt sie noch hinterher: "Mein Mann bringt mich um, wenn ich das sage." Er will aber noch wissen, ob ihr denn gleich beim Kennenlernen aufgefallen sei, dass er schlechte Tischmanieren habe, woraufhin sie nur in die Kamera nickt...

Auch Tom Kaulitz enthüllt in der Staffel eine schlechte Angewohnheit seiner Frau. So verrät er im Gespräch mit Freunden: "Ich pupse nicht vor meiner Frau, aber sie manchmal vor mir." Das wiederum wehrt sie im Interview lachend ab: "Ich pupse nicht, sehe ich so aus, als würde ich pupsen, ich glaube nicht."

Sie rächt sich mit Geburtstagsgeschenk

Auch Heidi Klum und Tom Kaulitz fechten daheim also die ein oder andere Meinungsverschiedenheit aus. "Du machst immer Witze über mich und sagst, ich hab vor allem Angst", wirft die "GNTM"-Chefin, die in ihrer Show immer so taff wirkt, ihm auch noch vor. Deshalb hat sie sich zum 35. Geburtstag ein kleines Rachegeschenk für ihren Mann und ihren Schwager ausgedacht: Haitauchen auf Hawaii.

"Er triezt mich sonst immer", betont Klum. Darum habe sie sich diesmal auch etwas für ihn ausgesucht, was er nicht so gerne mag. Angesichts der Szenen, die die Kaulitz-Brüder jammernd im Wasserkäfig zeigen, hat sie auch kein Mitleid: "Da kommt der Hai ja gar nicht ran. Die sind da ein bisschen rumgeschnorchelt."

"Mein Mann ist einfach gestrickt"

Aber natürlich stichelt das prominente Paar nicht nur, sondern zeigt bei Netflix auch seine harmonische Seite. Etwa beim Thema Kleidung. Heidi Klum offenbart, dass sie gerne das trägt, was ihrem Mann gefällt. "Mein Mann wünscht sich einen Minirock mit Hacken", kommentiert sie etwa eines ihrer sexy Outfits. "Mein Mann ist einfach gestrickt in solchen Sachen." Sie scheint aber einen ähnlichen Geschmack zu haben und viel Haut bei ihm zu mögen: "Also nackt bist du natürlich am besten, aber die Klamotten, die du wählst, mag ich auch."

Und beim kurzen Rückblick auf ihr Kennenlernen zeigt sich Klum ebenfalls schwärmerisch: "Unsere Herzen haben direkt connectet." Tom Kaulitz spricht von einem "Happy End" - bis ihm einfällt: "Wir sind ja noch mittendrin."