Mit einem VIP-Abend startete die beeindruckende Ausstellung "Polarwelten" im Pineapple Cube im Pineapple Park. Am Mittwochabend in München dabei: Reinhold Messner, Friedrich Mücke, Jan Hofer, Brigitte Hobmeier, Cheyenne Pahde und Max von der Groeben.

Eisberge, Gletscher und jede Menge Prominenz mitten in München: Am Mittwochabend feierte "Polarwelten – Die immersive Ausstellung über die Arktis und Antarktis" Weltpremiere. Zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung konnten die VIP-Gäste in die faszinierenden Eiswelten eintauchen. Schauplatz war der Pineapple Cube, der zum von Gastronom Michi Kern betriebenen Pineapple Park gehört. Das immersive Ausstellungskonzept widmet sich zwei der beeindruckendsten, zugleich aber auch besonders verletzlichen Regionen unseres Planeten.

Von Reinhold Messner bis Jan Hofer: Promis erleben die "Polarwelten" in München

Gastgeber und Produzent Oliver Forster (COFO Entertainment) begrüßte zahlreiche Prominente. Zu den geladenen VIP-Gästen zählten der Bergsteiger und Umweltaktivist Reinhold Messner mit seiner Frau Diane, Nachrichtensprecher Jan Hofer, die Schauspieler Max von der Groeben, Friedrich Mücke, Waldemar Kobus und Philipp Moog und die Schauspielerinnen Brigitte Hobmeier, Cheyenne Pahde, Saskia Vester, Carin C. Tietze und Lena Meckel. Zudem feierten Moderatorin Karolin Kandler, Regisseurin Heidi Kranz sowie Charlotte Gräfin von Oeynhausen mit ihrem Partner, dem Mount-Everest-Besteiger und Antarktis-Explorer Alexander Freiherr von Cramm, die glanzvolle Eröffnung.

Das Herzstück der "Polarwelten" bildet ein 360-Grad-Erlebnisraum, in dem die Besucher auf eine rund 25-minütige Reise in die Arktis und Antarktis mitgenommen werden. Großflächige Projektionen, eindrucksvoller Raumklang und authentische Naturgeräusche verschmelzen zu einem immersiven audiovisuellen Erlebnis. "Das ist ein besonderes Highlight", sagt Reinhold Messner der Abendzeitung. "Man sollte viel Zeit mitbringen und viel lesen. Es ist ein toller Ort zum Informieren."

Reinhold Messner plant Grönland-Reise

Der 82-Jährige ist absoluter Fachmann. Messner war zuletzt vor zwei Jahren in der Antarktis und erst im Sommer drei Wochen lang auf einem Forschungsschiff in der Arktis unterwegs. Mit einem kritischen Lächeln formuliert er: "Wenn die Besucher aus der Ausstellung mitnehmen, dass in der Arktis und Antarktis zwei völlig unterschiedliche Lebenswelten existieren, bin ich schon zufrieden." Für 2027 plant Messner bereits seine nächste Grönland-Reise, wie er der Abendzeitung freudig erzählt.

Nach Streitigkeiten in der Familie findet Diane Messner: "Hinsetzen und reden ist immer sinnvoll"

Das Blitzlicht-Gewitter ist der Bergsteiger-Legende eher fremd. Seine sympathische Ehefrau Diane Messner weicht ihm nicht von der Seite. "Uns gibt es nur im Doppelpack", sagt die 46-Jährige der Abendzeitung. Seit 2021 sind die beiden verheiratet. Es ist Messners dritte Ehe. Hinter ihnen liegen Monate voller privater Schlagzeilen über familiären Unfrieden. Zu allen vier Kindern hat Messner keinen Kontakt mehr. Während der 82-Jährige die vorzeitige Übertragung seines Vermögens als einen Auslöser des Zerwürfnisses beschreibt, widersprechen seine Kinder seiner Darstellung. Simon und Magdalena Messner behaupten öffentlich, ihren Vater nicht mehr erreichen zu können. Reinhold Messner wollte sich am Mittwochabend nicht mehr zu den Streitigkeiten äußern. Ehefrau Diane sagt der Abendzeitung: "Hinsetzen und reden ist immer sinnvoll."

Jan Hofer reist aus Mallorca an

Ebenfalls unter den staunenden Gästen: Ex-"Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer, der extra aus seiner Wahlheimat Mallorca anreiste. "Ich war ja selbst schon am Südpol", erinnerte er sich beim Anblick der Projektionen. "Das ist 20 Jahre her. Die Eisberge, durch die wir gefahren sind, waren unglaublich. Ich weiß aber auch, dass es dort heute nicht mehr so aussieht wie damals. Wir können die Zeit zwar nicht zurückdrehen, aber wir sollten sie anhalten!"

Dass die "Polarwelten" ein generationenübergreifendes Familienerlebnis sind, bewies Schauspiel-Liebling Brigitte Hobmeier. Sie brachte ihren neunjährigen Sohn Anton mit – und hatte Mühe, den Nachwuchs wieder nach Hause zu bewegen: "Eine gelungene Ausstellung ist es dann, wenn man sein Kind nicht mehr herausbekommt", meinte sie schmunzelnd. "Und das war heute der Fall! Letztens im Museum hieß es schon nach fünf Minuten: ‚Können wir gehen?‘ Heute war das definitiv nicht der Fall."

"Für die Nordregionen und dieses magische Licht bin ich absolut zu haben"

Für echtes Premieren-Fieber sorgte auch Schauspielerin Cheyenne Pahde: "Eine superschöne Ausstellung und eine echte Bereicherung für München." Schauspieler Friedrich Mücke gab zu: "Mir liegt die Kälte, auch wenn es bislang mit der Familie meist nach Italien in den Urlaub ging. Der Norden steht jetzt ganz oben auf meiner Liste!" Schauspielerin Saskia Vester hatte den hohen Norden bereits für sich entdeckt. Sie schwärmt: "Das Nördlichste bei mir war bisher Island, und das war schon sehr faszinierend. Für die Nordregionen und dieses magische Licht bin ich absolut zu haben."

Für den perfekten wissenschaftlichen und künstlerischen Tiefgang des Abends sorgten zudem hochkarätige Expertinnen: Darunter die international preisgekrönte Designerin Leigh Sachwitz, Greenpeace-Meeresbiologin Dr. Sandra Schöttner sowie Prof. Dr. Birgit Sattler (Universität Innsbruck / Vizedirektorin des Österreichischen Polarinstitutes), die als eine der profiliertesten Polar-Wissenschaftlerinnen weltweit gilt.