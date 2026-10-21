Freistaat Bayern ehrt Messner mit Umweltmedaille

Mit einer Staatsmedaille ehrt der Freistaat Bayern Personen und Institutionen für ihre Verdienste um die Umwelt. Unter den Preisträgern ist heuer auch ein berühmter Bergsteiger.

München

Der frühere Extrembergsteiger Reinhold Messner wird zusammen mit rund einem Dutzend anderer Personen und Institutionen mit der Bayerischen Umweltmedaille ausgezeichnet.

Der 81-Jährige erhalte die höchste Umweltauszeichnung des Freistaats für seinen Einsatz für den Naturschutz, insbesondere den Schutz der Bergwelt, teilte das Umweltministerium mit.

Starke Stimme für Naturschutz

Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) bezeichnete Messner als "eine der stärksten Stimmen für den Naturschutz". "Reinhold Messner ist Botschafter sensibler Ökosysteme, der das Bewusstsein für den Naturschutz schärft."

Messner setze sich seit den 1980er Jahren für den Umweltschutz ein und habe mit seiner Bekanntheit auf die Folgen des Massentourismus und des Klimawandels aufmerksam gemacht. Auch als Abgeordneter im Europäischen Parlament habe er Umweltanliegen vertreten.

Zu den Preisträgern zählt auch der Umweltschützer und ehemalige Leiter des Nationalparks Bayerischer Wald, Franz Leibl, die Schauspielerin und Moderatorin Annika Preil, die von der Unternehmerin Susanne Klatten gegründete Stiftung Kunst und Natur sowie die Präsidentin der Universität Augsburg, Sabine Doering-Manteuffel.

Die Bayerische Staatsmedaille für herausragende Verdienste um die Umwelt wird jährlich an bis zu 15 Personen, Vereinigungen oder Kommunen verliehen, die sich in besonderer Weise um Umwelt- und Verbraucherschutz verdient gemacht haben.