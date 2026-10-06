Felix Neureuther zeigt sich am letzten Wiesn-Wochenende auf dem Oktoberfest in Tracht und begleitet von einem ganz besonderen Erinnerungsstück an seine Mutter Rosi Mittermaier.

Dirndl-Check an Tag 15 mit Felix Neureuther und Marcus Kink – oder besser Trachtencheck. Beim Armbrustschützenzelt ging es am letzten Wiesn-Wochenende sportlich zu – Marcus Kink (41) ist ehemaliger Eishockeyprofi, Teil der Nationalauswahl, Olympiateilnehmer und hat mit den Kölner Haien einst die Meisterschaft geholt, Felix Neureuther (42) braucht man eigentlich nicht mehr vorzustellen. Der ehemalige Skirennläufer aus Garmisch-Partenkirchen ist WM-Sieger und im Einzelrennen der erfolgreichste männliche deutsche Alpinskifahrer.

"Selber gestickt von meiner Mama"

Auf der Wiesn zeigt sich Neureuther mit der Familie Inselkammer im Armbrustschützenzelt – Wiesn-Chefin Katharina Inselkammer und ihre Tochter Franziska präsentieren ihre Dirndl regelmäßig in den Sozialen Medien. An diesem Tag haben sie sportlichen Besuch. Kink kommt in Garmischer, Neureuther in Werdenfelser Tracht. "Das absolute Highlight", wie er selbst sagt, sieht man auf dem Video gar nicht richtig: "Das sind die Hosenträger, selber gestickt von meiner Mama".

Das kommt auch bei den Kommentatoren gut an. "So schöne Hosenträger", ist da zum Beispiel zu lesen.

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Mama Rosi Mittermaier, die einst Weltklasse-Skirennfahrerin und doppelte Olympiasiegerin war, ist vor inzwischen über drei Jahren im Januar 2023 im Alter von 72 Jahren gestorben – an den Folgen einer Krebserkrankung. "Wir haben die Mama bis zum Schluss begleitet", erzählte der Ski-Star einst im Interview. "Sie war es, die uns vorbereitet hat auf die Zeit danach. Sie hat uns die Angst genommen vor dem Moment des Todes und die Hoffnung gegeben, dass es weitergeht." Umso schöner, dass er seine Mama jetzt so nah am Herzen trägt.