Von der Maximilianstraße ins Käfer: Promi-Männer haben neuen Wiesn-Treff

Trachten trifft Tradition und Schmuck trifft Stil: Designerin Kinga Mathe und Juwelier Wempe laden in diesem Jahr erstmals zur Gentlemen’s Wiesn ein – und zahlreiche prominente Gäste kommen.
Autorenprofilbild Steffen Trunk
Steffen Trunk |
Diese Herren waren bei der ersten Gentlemen’s Wiesn dabei...
Diese Herren waren bei der ersten Gentlemen's Wiesn dabei...
Clemens Schick und Klaus Steinbacher
Clemens Schick und Klaus Steinbacher
Die Herren-Wiesn startet bei Wempe in der Maximilianstraße
Die Herren-Wiesn startet bei Wempe in der Maximilianstraße
Anschließend feiert man in Käfers Wiesn-Schänke weiter
Anschließend feiert man in Käfers Wiesn-Schänke weiter
Die Gastgeber: Alessandro Rizzo und Kinga Mathe
Die Gastgeber: Alessandro Rizzo und Kinga Mathe
Die Herrenrunde mit Gastgeberin Kinga Mathe
Die Herrenrunde mit Gastgeberin Kinga Mathe
Alessandro Rizzo und Clemens Schick
Alessandro Rizzo und Clemens Schick
Alessandro Rizzo, Clemens Schick und Michael Käfer
Alessandro Rizzo, Clemens Schick und Michael Käfer
Nils Kuesel
Nils Kuesel
Clemens Schick und Klaus Steinbacher
Clemens Schick und Klaus Steinbacher
Manuel Fiori, André Hellmundt, Dario Carlucci, Martin Werner und DennisMitch
Manuel Fiori, André Hellmundt, Dario Carlucci, Martin Werner und DennisMitch
Moritz Rüdiger
Moritz Rüdiger
Klaus Steinbacher
Klaus Steinbacher
Los ging es nicht etwa gleich auf der Theresienwiese, sondern mit einem eleganten Auftakt in der Münchner Innenstadt. Bei Wempe in der Maximilianstraße begrüßte Geschäftsführer Alessandro Rizzo die Gäste zu einem stilvollen Get-together. Bei Drinks und Gesprächen entstand die perfekte Atmosphäre zum Netzwerken – bevor es in geschlossener Gesellschaft weiter zu Käfer auf das Oktoberfest ging.

Gentlemen’s Wiesn: Kinga Mathe mit Premiere

Die Idee zur Gentlemen’s Wiesn entstand im Zuge der Einführung von Kinga Mathes Herrenkollektion, die im vergangenen Jahr vorgestellt wurde. Mit dem Event wollte die Designerin den modernen Trachtenlook für Männer in Szene setzen – und das auf der größten Bühne, die München aktuell zu bieten hat: dem Oktoberfest.

Clemens Schick & Co. Diese Herren feiern auf dem Oktoberfest

Im Wiesn-Promi-Hotspot Käfer herrschte ausgelassene Stimmung. Unter den Gästen: Schauspieler Clemens Schick, Klaus Steinbacher ("Oktoberfest 1900") und GNTM-Sieger Moritz Rüdiger. Dazu mischten sich angesagte Content-Creator und Influencer: Claudio Breitscheidel, Dario Carlucci, Manuel Fiori, Leon Götz, Oliver Rauh, André Hellmudt, Nils Küsel, Dennis Mitch, Ferkan Sandi, Philip Schubert und Nico Valentino.

1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • 1Muenchner vor 56 Minuten / Bewertung:

    Wer sind diese Leute?? Klar, Michael Käfer habe ich sofort erkannt. Aber die anderen…?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
