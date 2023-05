Vom "Bachelor" ausgetauscht: Jetzt rechnet Angelina in der AZ ab

Die "Bachelor"-Gewinnerin Angelina Utzeri spricht mit der AZ über ihren Ex David Jackson. Der Bachelor, der in Dubai lebt, entschied sich im Finale für die 28-Jährige – jetzt liebt er die Zweitplatzierte Lisa Mieschke.

Bachelor David Jackson zeigt sich aktuell sehr verliebt mit Freundin Lisa Mieschke. Die beiden lernten sich während der Dreharbeiten zu der RTL-Kuppelshow kennen. Das Brisante an der Beziehung: Lisa war "nur" Davids Zweitplatzierte. Im emotionalen Finale hatte David seiner Lisa nach einer Achterbahnfahrt der Gefühle mitgeteilt, dass seine Gefühle für Gewinnerin Angelina Utzeri stärker sind. Lange gehalten hat die Liebe der beiden aber nicht. Das Paar trennte sich nach kurzer Zeit wieder. Im Interview mit der AZ erzählt Angelina, wie die Situation für sie war, wie es in ihrem Liebesleben aussieht und was sie jetzt vorhat.

Angelina und David: Alles aus nach "Bachelor"-Dreh

AZ: Wie enttäuscht sind Sie, dass es mit David nicht geklappt hat?

ANGELINA UTZERI: Natürlich war das keine leichte Zeit, es ist aber definitiv besser so.

Der Kuss im Finale: Dennoch wurde aus Angelina und David kein Paar © Screenshot RTL+

David wollte über Beziehung entscheiden: Angelina wehrte sich

Sie meinten, David habe auch nach den Dreharbeiten immer alles entscheiden wollen. Was genau?

Es ging viel um Planung und die nächsten Schritte. Er hatte schon viele Dinge im Kopf, die er umsetzen wollte und ich hätte gerne einfach erstmal nur entspannt Zeit verbracht.

Obwohl Angelina (li.) die letzte Rose im Finale erhalten hat, liebt Bachelor David heute die Zweitplatzierte Lisa. © Screenshot RTL+

Warum konnten Sie sich keine Beziehung mit David vorstellen?

Weil diese emotionale Nähe zwischen uns schnell nicht mehr da war. Ich hatte das Gefühl, ich konnte während der Zeit beim "Bachelor" besser mit ihm sprechen als danach.

Genervter Blick und ablehnende Haltung – dennoch wünscht Angelina viel Glück

Sie haben Lisa und David alles Glück der Welt gewünscht. Ihre Körpersprache verriet beim RTL-Wiedersehen etwas anderes.

In so einer Situation weiß man eben nie, was auf einen zukommt. Dadurch stand ich natürlich sehr unter Strom, weil das Ganze eine Stresssituation für mich war. Ich wünsche ihnen aber, so wie ich es gesagt habe, wirklich alles Glück der Welt.

Wollen Sie mit Lisa weiterhin Kontakt haben?

Ich finde Lisa wirklich toll, aber aus der aktuellen Situation heraus, werden wir höchstwahrscheinlich erstmal kaum Kontakt miteinander haben.

Neuer Freund für Angelina? "Bachelor"-Kandidatin ist offen

Sind Sie mittlerweile auch wieder verliebt?

Ich bin noch Single. Aber auf jeden Fall offen dafür, jemand kennenzulernen.

In den Medien sind Sie jetzt "die Ausgetauschte". Wie gehen Sie damit um, dass David nun mit der Zweitplatzierten zusammen ist?

Ich bin glücklich und habe schnell für mich gemerkt, dass es zwischen uns nicht passt. Wenn es mit Lisa besser passt, dann soll das so sein.

Angelina: Ich bin froh, mit dem Bachelor abzuschließen

Wollen Sie jetzt Abstand zur Sendung "Der Bachelor" gewinnen?

Ich bin stolz darauf, dass ich mir treu geblieben bin und zeigen konnte, was mich als Person ausmacht. Ich bereue nichts. Dennoch bin ich froh, dass ich jetzt damit abschließen kann.

Wie geht es jetzt für Sie weiter?

Ich bin nach wie vor glücklich in meinem "normalen" Job (Sales Executive, Anm. d. Red.) und bin gespannt, was sich sonst noch so in Zukunft ergeben wird.