"Bachelor" tauscht Siegerin noch aus: David erklärt Liebes-Wirrwarr und Versteckspiel in der AZ

Im Finale von "Der Bachelor" 2023 entschied sich Junggeselle David Jackson aus Dubai für Kandidatin Angelina. Doch die Beziehung scheiterte nach zwei Treffen abseits der Kamera. Mittlerweile liebt er die Zweitplatzierte Lisa aus Potsdam. Die AZ hat nachgefragt.

Nach wochenlangen Verabredungen, romantischen Dates und intensiven Gesprächen musste sich der Bachelor im Finale entscheiden. David Jackson vergab am Mittwochabend bei RTL die letzte Rose an Kandidatin Angelina. Konkurrentin Lisa hatte zunächst das Nachsehen – und fuhr enttäuscht ab.

Gewinnerin Angelina: Trennung nach zwei Treffen

Doch schon nach zwei weiteren Treffen war der Zauber bei David und Angelina verflogen. Angelina erklärte nach dem Finale bei Frauke Ludowig: "Ich hätte gewünscht, dass wir aus dem Format kommen und könnten einfach sein. Ich hatte das Gefühl, wie es in der Show schon war, dass nur er die Entscheidungen trifft." Und auch David merkte schnell, dass eine Beziehung mit Angelina sich nicht richtig anfühlte: "Das, was wir im Format gefühlt hatten, konnten wir nicht mehr in der Realität fortführen."

Neue Freundin von David Jackson ist Lisa aus Potsdam

Weil David Jackson noch immer Gefühle für die "Bachelor"-Zweitplatzierte Lisa hatte, kontaktierte er die Potsdamerin. "Ich bin nie darüber hinweggekommen, Lisa im Finale gehen zu lassen. Ich habe Lisa angerufen und ihr gesagt, wie ich empfinde. Ich habe gehofft, dass sie uns noch die Chance gibt, sich zu treffen." Und tatsächlich. Auch Lisa war noch in David verliebt: "Wir hatten beiden noch Gefühle. Wir mussten gar nicht lange darüber reden." Sie flog von ihrer Heimat Potsdam in Davids Wahlheimat Dubai, um ihn zu besuchen. "Wir haben es sofort wieder miteinander gefühlt." Und Angelina? Sie ist entspannt, sagt sie zumindest öffentlich: "Ich wünsche den beiden von Herzen alles Gute. Bei uns hat es nicht geklappt. Wenn es bei denen klappt, dann freue ich mich."

AZ-Interview mit "Bachelor" David Jackson und seiner Freundin Lisa

AZ: Ihr habt über einen Umzug zusammen gefunden. Wohnt ihr schon zusammen?

DAVID: Derzeit kommen wir sehr gut mit dem Pendeln zurecht, da wir beide die vergangenen Monate auch sehr flexibel waren.

Die Dreharbeiten waren schon vor Monaten abgeschlossen. Wie schwer ist euch das Versteckspiel gefallen?

DAVID: Das war extrem anspruchsvoll! Vor allem, weil die Ausstrahlung erst im März angefangen hat. Aber diese krass herausfordernde Zeit hat uns auch so viel nähergebracht und wir haben uns so viel besser kennenlernen und aufeinander fokussieren können. Das wäre unter "normalen" Umständen in der Zeit wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen.

Was liebst du an David?

LISA: Ich mag an David, dass er sehr facettenreich ist. Zum einen ist er sehr feinfühlig und emphatisch und auf der anderen Seite aber auch abenteuerlustig und waghalsig.

Und was findest du an Lisa so toll?

DAVID: Es gibt so einiges, was ich an Lisa schätze. Lisa ist eine selbstreflektierte, extrem emphatische und einfühlsame Frau. Sie ist sehr begeisterungsfähig, verständnisvoll, ehrgeizig und zudem auch optisch unglaublich – natürlich – hübsch. On top teilen wir viele gemeinsame Interessen.

Was war beim Bachelor-Dreh besonders aufregend?

DAVID: So lange ohne meine Routinen und meine Freunde und Familie zu leben, die eine große Rolle in meinem Leben spielen! Jeden Tag quasi Neues zu erleben. Und auch, sich auf so viele neue Menschen gleichzeitig individuell einzulassen und die diversen Emotionen sowie Informationen auch zu verarbeiten.

LISA: Für mich war die Situation mit den Kameras und dem Tongerät besonders aufregend. Das war für mich komplett neu, weswegen ich zu Anfang auch sehr zurückhaltend und kontrolliert war. Ansonsten waren das erste Zusammentreffen mit David sowie die letzte Rosenvergabe besonders aufregende Momente für mich.