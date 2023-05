Völlig verändert: Reality-Star David Ortega zeigt Vorher-Nachher-Vergleich

Zottelhaare, Bäuchlein, bunt bemaltes Gesicht und seltsam wirre Texte: David Ortega ist nicht wiederzuerkennen. Was ist beim Schauspieler los?

Als Paradebeispiel eines Latin Lovers wurde David Ortega in seiner Rolle des Diego Cortez bei "Köln 50667" bekannt. Sein damaliger Look: Sixpack und raspelkurze Haare. So sieht der Herzensbrecher von damals nicht mehr aus – doch nicht nur sein veränderter Look ruft bei Fans besorgte Reaktionen hervor.

David Ortega heute: Schauspieler mit optischer Veränderung

David Ortega sorgte in der Vergangenheit schon einmal für Irritationen. Der Star, der 2016 Teilnehmer im Dschungelcamp war, hatte 2021 mit einem Auftritt in der "Dschungelshow" nicht nur die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich augenscheinlich sehr verwirrt. Ortega, der in der Sendung mit ungewohnt langen Haaren und mehr Gewicht auf den Rippen auftrat, gab kaum verständliche Statements ab, welchen offenbar weder die Gastgeber noch das Publikum folgen konnten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Nun hat der Schauspieler eine Collage auf Instagram veröffentlicht, welche eindrucksvoll seine Verwandlung von der "Köln 50667"-Zeit zu seinem Jetzt-Zustand demonstriert.

Auf der einen Seite des Bildes sieht man Ortega, wie seine Fans ihn von früher kennen: ein gebräunter, durchtrainierter Körper, kurze Haare, Dreitagebart. Die andere Seite zeigt Ortega heute, mit zotteligem Rauschebart, langem Haar und Bäuchlein. Dabei scheint die optische Veränderung nur für wenige Follower ein ernstes Problem darzustellen. Während einige ihn zwar als ungepflegt beschreiben, kommentieren viele aber auch nette Worte wie "Du musst dich wohlfühlen, dann bist du mit dir im reinen".

David Ortega auf TikTok: Verstörende Videos mit wirren Texten

Er scheint mit seinem aktuellen Aussehen zufrieden zu sein, speziellere Einblicke in den "neuen" David Ortega bekommen seine Follower allerdings auf zu sehen.

Hier präsentiert er sich oft mit bunter Farbe im Gesicht, dem Gesprochenen in den Videos kann man meist nur schwer folgen. Viele Fans zeigen sich schockiert: "Du tust einem einfach nur leid. Warum hilft dir keiner", schreibt eine Kommentatorin, andere beschreiben die Videos gar als verstörend oder wollen Ortega zu einem Arzt schicken.

Es finden sich jedoch auch Kommentatoren, die das Ganze schlichtweg für Schauspielerei oder Kunst halten. Die Wahrheit darüber kennt aktuell wohl nur Ortega selbst.