Glamourös und pompös: Harald Glööckler feiert 58. Geburtstag mit Trash-TV-Stars

Harald Glööckler gehört zu den exzentrischsten Modedesignern Deutschlands. Am Dienstag hat er in Berlin seinen 58. Geburtstag gefeiert – mit Trash-TV-Stars wie Kader Loth und Xenia Prinzessin von Sachsen.

Wenn Harald Glööckler Geburtstag feiert, dann darf es keine gewöhnliche Party werden. Zu Ehren seines neuen Lebensjahrs – der Stardesigner ist am 30. Mai 58 geworden – hatte er zur exklusiven Sause ins Berliner Hotel Adlon Kempinski geladen.

Zum 58. Geburtstag: Harald Glööckler feiert mit Kader Loth

An der Seite von Harald Glööckler feierten einige Reality-TV-Stars und Sternchen. Kader Loth zeigte sich auf Instagram begeistert von dem Aufwand, den der Designer für seinen Ehrentag betrieben hat. "Schaut euch mal den Tisch an", sagte sie dazu in einem kurzen Clip. "La Glööckler, alles schön dekoriert und pompös."

Neben Kader Loth waren auch Xenia Prinzessin von Sachsen, Schlagersängerin Jenice aka Franziska Czurratis und Miss Europa Beatrice Turin geladen, die den Abend sichtlich genossen.

Harald Glööckler zeigt Kinder- und Jugendfotos

Harald Glööckler zeigte sich zu seinem Geburtstag mal wieder von seiner extravaganten Seite und gratulierte sich via Instagram einfach selbst: "Du hast dich immer durch das Dickicht geschlagen und du hast es gut gemacht. Du kannst stolz auf dich sein. Deshalb lass dich heute feiern und genieße dein weiteres Leben in vollen Zügen. Du hast es verdient."

Dazu präsentierte der Modedesigner Fotos aus Kinder- und Jugendtagen. Auf einem Bild ist sogar für einen Moment seine Mutter zu sehen, die er im Alter von 13 Jahren durch einen tragischen Vorfall verloren hatte.

Ob an dem 58. Geburtstag von Harald Glööckler auch sein Noch-Ehemann Dieter Schroth vor Ort mitgefeiert hat, ist nicht bekannt. Das Ex-Paar hatte im Februar 2023 die Trennung offiziell bestätigt.