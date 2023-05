Verena Kerth und Marc Terenzi ein Randale-Paar? Was eine Hotelbesitzerin auf Sylt sagt

Immer wieder soll es zwischen Verena Kerth und Marc Terenzi knallen. Von Streitigkeiten ist im Boulevard zu lesen. Denn: In Hotels soll das Promi-Paar gar über die Strange schlagen. Aktuell sind die beiden auf Sylt.

Marc Terenzi und Verena Kerth am Strand von Sylt

Verena Kerth und ihr Freund Marc Terenzi sollen sich im März so heftig in einem Berliner Hotel gestritten haben, dass gar Gäste empört an der Rezeption anriefen. Ein Beziehungs-Drama mit lautem Geschrei und Randale soll sich hinter der Zimmertür abgespielt haben. Von einer durchzechten Nacht und Eskapaden war die Rede. Doch angeblich sei es zu keiner Auseinandersetzungen gekommen.

Das Paar sagte damals zur AZ: "Dezent und leise sind jetzt nicht unbedingt Attribute, die uns treffend beschreiben würden. Wir sind beide nun mal laute Menschen und wurden auf unser Organ auch schon im Zug angesprochen." Und weiter: "Laut kann es bei uns werden, wenn wir natürlich viel Spaß haben." Die bösen Gerüchte seien in Umlauf gebracht worden, um den Ruf des Promi-Paares zu schädigen.

Marc Terenzi und Verena Kerth wohnen in Sylt im Hotel Strandhörn

Sind Verena Kerth und Marc Terenzi jetzt gefürchtete Hotel-Gäste, die randalieren? Derzeit sind die beiden wieder auf Sylt und wohnen im Hotel Strandhörn. Die Moderatorin und der Sänger besuchten u.a. ein Beach-Polo-Spiel und ließen es sich beim Dinner von Magic Pearls in der Sansibar gut gehen.

Beim Beach-Polo: Marc Terenzi und Verena Kerth © BrauerPhotos

Lydia Freytag-Unger erlebte Verena Kerth und Marc Terenzi

Sorgten Verena Kerth und Marc Terenzi im hohen Norden erneut für einen Skandal? Die AZ hat bei Hotelbesitzerin Lydia Freytag-Unger nachgefragt.

Hotelbesitzerin Lydia Freytag-Unger mit Marc Terenzi und Verena Kerth © Privat

Lydia Freytag-Unger kann von keinem Vorfall berichten. Die beiden benahmen sich tadellos. Über Verena Kerth und Marc Terenzi sagt die Hotelbesitzerin der AZ: "Ich habe sie als Strahlefrau und Strahlemann kennengelernt. Total sympathisch und süß. Das einzige, was total nervt: Sie knutschen permanent (lacht)."

Turteln viel: Verena Kerth und Marc Terenzi © BrauerPhotos

Die Schlagzeilen nach einer angeblichen Randale hat die Sylter Hotelbesitzerin auch gelesen: "Ich selbst bin sehr schockiert darüber gewesen, was ich in den Medien lesen musste. Hier bei uns im Hotel war alles großartig. Wenn Verena Kerth und Marc Terenzi sich skandalös verhalten würden, dann würden wir das niemals in unserem Haus dulden."

Gegen die bösen Gerüchte geht das Liebes-Paar auch aktuell juristisch vor. Die Anschuldigungen seien erfunden, wie Verena Kerth der AZ erzählte, als Prügel-Vorwürfe bekannt wurden: "Es wird immer und immer mehr – dazu gedichtet. Es gibt leider Menschen, die uns das Glück nicht gönnen."

Anwalt Dr. Andreas Hohnel zur AZ: "Wir prüfen aktuell, inwiefern wir gegen die öffentlichen Anschuldigungen vorgehen können und prüfen Strafanzeigen. Es geht um falsche Tatsachenbehauptungen, Verleumdung und üble Nachrede."