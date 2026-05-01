Viraler Beauty-Hype der Stars: Ronaldo-Verlobte zeigt auffällige Augen-Patches aus München

Wenn internationale Stars ein Beauty-Produkt offen zur Schau stellen, sorgt das sofort für viel Aufmerksamkeit. Was haben Bill Kaulitz (36), Leni Klum (21) und nun auch Georgina Rodríguez (32) gemeinsam? Sie alle setzen auf den "Effekt" aus München.

In ihrer aktuellen Instagram-Story zeigt sich die Lebensgefährtin von Fußballstar Cristiano Ronaldo (41) einmal mehr in gewohnt luxuriösem Umfeld – diesmal an Bord eines Privatjets. Dabei sticht besonders ein Detail ins Auge: auffällige Augen-Patches mit einem markanten Schriftzug aus München.

Ronaldos Verlobte mit Beauty-Produkt aus München

Was sonst eher als dezentes Pflegeprodukt gilt, wird hier bewusst als sichtbares Lifestyle-Accessoire inszeniert.

Georgina Rodríguez, die auf Instagram mehr als 72 Millionen (!) Follower an ihrem exklusiven Alltag teilhaben lässt, legt offenbar auch bei ihrer Hautpflege großen Wert auf ausgewählte und hochwertige Marken.

Ronaldos Verlobte inszeniert ihre Augen-Patches aus München als Lifestyle-Accessoire. © Instagram/GeorginaRodríguez

Die AZ weiß: Hinter den Patches (fünf Paar kosten 100 Euro) steckt Doc Berger Effect. Entwickelt wurde die Linie von Dr. Luise Berger (49), Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie, gemeinsam mit ihrer Tochter Eleonora Berger (19), die das Unternehmen in München leitet.

Doc Berger Effect in München von Dr. Luise und Eleonora Berger gegründet

Dr. Luise Berger gilt in ihrem Fachgebiet als ausgewiesene Expertin und verbindet in ihrer Münchner Praxis langjährige medizinische Erfahrung mit modernen Anti-Aging-Methoden. Gemeinsam mit ihrer Tochter hat sie eine Hautpflegelinie aufgebaut, die medizinische Kompetenz mit Beauty- und Lifestyle-Anspruch vereint.

Erfolgreiches und ehrgeiziges Dreamteam: Eleonora und Dr. Luise Berger © Sabina Radtke

Mutter-Tochter-Gespann verbindet bayerischen Unternehmergeist mit internationalem Flair

Eleonora Berger, die bereits mit 16 Jahren ihr Abitur in Bayern mit einem herausragenden Schnitt von 0,8 absolvierte, führt das Unternehmen heute als Geschäftsführerin. Die 19-Jährige hat die Marke erfolgreich im internationalen Lifestyle-Segment etabliert. Gemeinsam mit ihrer Mutter verbindet sie dabei bayerische Unternehmertradition mit globalem Flair und hat Doc Berger Effect so auch bei internationalen Stars bekannt gemacht.

Cristiano Ronaldo lebt mit Georgina Rodríguez in Saudi-Arabien, Portugal und Spanien

Die Patches, die Georgina Rodríguez so selbstbewusst präsentiert, sind zum viralen Lifestyle-Statement avanciert. Sie versprechen sofortige Frische und eine sichtbare Reduktion von Müdigkeitserscheinungen – ideal für den Jetset-Lifestyle zwischen Saudi-Arabien, Portugal und Spanien, wo Ronaldo und Rodríguez leben.

Seit zehn Jahren unzertrennlich: Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo. © dpa/Paul White

Augen-Patches sind praktisch, weil sie die empfindliche Hautpartie gezielt mit Feuchtigkeit und Wirkstoffen versorgen. Sie werden vor allem eingesetzt, um Schwellungen, Augenringe und feine Linien sichtbar zu mildern und den Blick frischer wirken zu lassen.

Auch deutsche Promis setzen auf die viralen Augen-Patches

Georgina Rodríguez ist nicht die Erste, die auf die auffälligen Patches aus München setzt. Auch Bill Kaulitz und Leni Klum wurden bereits damit gesehen. In Deutschland greifen zudem zahlreiche Prominente zu den markanten Augen-Patches – darunter Cathy Hummels, Verena Kerth, Katja Burkard, Lina Kimmich, Lisa Müller, Evelyn Burdecki, Ali Güngörmüş, Karen Webb, Lilly Becker, Monika Gruber, Janine Kunze, Rebecca Mir, Uwe Ochsenknecht und Mareile Höppner.

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez haben sich im August 2025 nach rund neun Jahren Beziehung verlobt. Der Weltfußballer ist Vater von fünf Kindern, von denen drei durch Leihmütter zur Welt kamen. Zwei seiner Töchter hat er gemeinsam mit Rodríguez.