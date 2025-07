VIP-Trachten-Party in München: Promis sind ganz heiß auf die Wiesn

Das Oktoberfest 2025 befindet sich noch im Aufbau, aber die Münchner Society ist schon ganz im Wiesn-Wahnsinn gefangen. Im Luxus-Hotel Rosewood wurde jetzt ein ganz besonderes Trachten-Event vom Label Cocovero gefeiert. Das wollten sich die Promis natürlich nicht entgehen lassen.

Nur noch wenigen Wochen, bis es auf der Münchner Theresienwiese wieder heißt: O'zapft is! Am 20. September wird die Eröffnung des 190. Oktoberfests gefeiert. Damit wird die Wiesn wieder zu "The Place to be" für ganz Promi-Deutschland. Doch welche Trends sind für die VIPs heuer angesagt? Die AZ hat sich bei der "Cocovero Fashion Show" umgehört.

Das Label "Cocovero", gegründet von Constanze Schnitzler und Veronika Stork-Jacklbauer, feierte am Donnerstagabend (17. Juli) in Kooperation mit dem Magazin "InStyle" im Münchner Luxus-Hotel Rosewood den Launch einer neuen Kollektion. Bei Champagner, Brezen und frischem Popcorn genossen die geladenen Gäste den milden Sommerabend auf dem Balkon. Der Dresscode lautete standesgemäß Tracht.

Münchner Moderatorin feiert ohne Ehemann: "Dachte, es wäre Ladys Night"

Für Moderatorin Alexandra Polzin war es selbstverständlich, dass sie die Modenschau von Cocovero persönlich besucht. "Ich kann mich noch erinnern, wie die beiden gestartet sind – und dann kam Corona", sagte die im Gespräch mit der AZ. "Sie haben durchgehalten und aus ihrem Unternehmen ein Meisterwerk gemacht. Das finde ich sehr toll." Ihr Ehemann Gerhard Leinauer war an dem Abend nicht vor Ort. "Eigentlich ist mein Schatz immer sehr gerne dabei", erklärte sie lachend, doch es gab wohl ein Missverständnis: "Ich dachte, es wäre Ladys Night, ich hab aber auch nicht gefragt."

Alexandra Polzin © API/Michael Tinnefeld

Trachtentrends 2025: Das wollen die Promi-Frauen zum Oktoberfest tragen

Was ist heuer bei Tracht angesagt? Alexandra Polzin hat dazu ihre ganz eigene Vorstellung: "Ich liebe einfach das klassische Dirndl – die Länge über das Knie, die Schürze auf alles abgestimmt, keine Experimente mehr. Mein Must-have ist ein Dirndl, so wie es die Bayern tragen." Und was ist für die Moderatorin ein absolutes Wiesn-No-Go? "Die ganz kurzen Dirndl finde ich fürchterlich. Ich habe auch ein paar gesehen, die waren fast transparent. Lack- und Leder-Dirndl wären auch nichts für mich."

Laura Osswald ist bereits in Vorfreude auf das größte Volksfest der Welt. Auf die Frage, wie heiß sie auf die Wiesn 2025 sei, antwortete die "Sturm der Liebe"-Schauspielerin der AZ ganz direkt: "Sehr. Ich habe auch schon ein neues Dirndl für meine Tochter – es gibt ja nichts Süßeres als kleine Mädchen im Dirndl. Sie hat auch auf der Wiesn Geburtstag, deshalb feiern wir dort zusammen."

Laura Osswald © API/Michael Tinnefeld

Die TV-Aktrice hat ganz bestimmte Vorstellungen für ihren perfekten Trachten-Look: "Ton in Ton, also unifarbene Tracht gefällt mir sehr gut. Ich mag auch durchsichtige Blusen, bei denen man ein bisschen was vom Körper sieht, aber nicht zu viel. Es geht aber zurück zu den traditionelleren Dirndln, was ich auch sehr schön finde."

"Cocovero"-Designerinnen über die Wiesn: "Für uns ist es die beste Jahreszeit"

Bis zum Oktoberfest ist es nicht mehr lange hin, das merken auch die "Cocovero"-Gründerinnen und Designerinnen Constanze Schnitzler und Veronika Stork-Jacklbauer: "Es ist für uns einfach die beste Jahreszeit. Die Vorfreude überwiegt deutlich, aber es ist natürlich auch sehr stressig. Man fiebert das ganze Jahr daraufhin, es ist ja wirklich der Höhepunkt und das Highlight", erklärte das Duo der AZ.

Auf dem Catwalk wurden dann, unter anderem von GNTM-Gewinner Moritz Rüdiger, die neuesten Designs von "Cocovero" präsentiert. Welche weiteren Promis die Fashion Show im Rosewood Hotel besuchten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.