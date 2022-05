VIP-Ausraster am Ballermann: Trash-Star Ginger Costello-Wollersheim attackiert Promi-Wirtin Krümel

Zwischen zwei Promi-Damen herrscht dicke Luft: Während sich Ballermann-Wirtin Krümel über Ginger Costello-Wollersheim vor laufenden RTL-Kameras beschwert, rastet die Kontrahentin aus und wird sogar handgreiflich. Was ist passiert?

Hausverbot, Lärmbelästigung, Störung eines Auftrittes und Handgreiflichkeiten: Am Ballermann fliegen zwischen Trash-Sternchen Ginger Costello-Wollersheim und VIP-Wirtin Krümel die Fetzen. Was ist der Grund für den Promi-Zoff?

Krümel vs. Ginger Costello-Wollersheim: "Diese Frau hat bei mir Hausverbot"

Marion Pfaff, die unter dem Künstlernamen "Krümel" eine erfolgreiche Schlagerkarriere gestartet hat und ein Lokal auf Mallorca betreibt, hatte zum Sommer-Opening geladen. Auf der Gästeliste stand allerdings nicht Ginger Costello-Wollersheim. Die Ehefrau der ehemaligen Rotlichtgröße Bert Wollersheim darf "Krümels Stadl" nicht betreten.

"Diese Frau hat bei mir im 'Stadl' Hausverbot", erklärte Krümel gegenüber , "weil sie einfach beleidigend gewesen ist, weil sie einfach noch weniger IQ als eine Amöbe hat." Harte Worte der Promi-Wirtin, die sie gegen ihre Kontrahentin austeilt. Am Abend des Sommer-Openings tauchte Ginger Costello-Wollersheim trotzdem auf. Allerdings nicht in "Krümels Stadl", sondern im benachbarten Lokal, um dort als Schlagersängerin aufzutreten.

Promi-Zoff: Ginger Costello-Wollersheim geht auf Krümel los

Das empfand Marion Pfaff offenbar als Provokation, denn sie fürchtete eine Anzeige wegen Lärmbelästigung. "Wenn die Polizei jetzt kommt, heißt es, in 'Krümels Stadl' ist die Musik so laut", sagte sie aufgebracht. "Dann heißt es nicht, in der Kneipe nebenan ist die Musik so laut. Das weiß doch keiner." Gemeinsam mit ihrem Ehemann beschwerte sie sich beim Besitzer des Lokals. Das wiederum nahm Ginger Costello-Wollersheim offenbar als Affront gegen sich auf und attackierte ihre Gegnerin.

Die ehemalige "Promi Big Brother"-Kandidatin stürmte auf Krümel los und schüttete ihr ein Glas Wasser ins Gesicht. Bevor die Situation eskalierte und ein Security-Mann hätte einschreiten müssen, verschwand Ginger wieder. Später erklärte sie ihren Ausraster. Das Trash-Sternchen fühlte sich wohl in ihrem Auftritt gestört. "Das hat sie [Krümel, d.R.] mit voller Absicht gemacht. [...] Ich hätte ihr auch eine knallen können, dann hätte sie ein blaues Auge." Mit dieser Reaktion dürfte der Zoff der Promi-Damen wahrscheinlich noch nicht vorbei sein.