Viel Show, viel Schminke: Heidi Klum greift zum grellen Lippenstift

Mehr ist mehr: In den Flaggenfarben Blau, Rot und Weiß tritt Heidi zum Halbfinale von "America's Got Talent" an. Dazu schwört sie auf ein glamouröses Make-Up.

29. August 2021 - 13:44 Uhr | AZ

Glamour à la Heidi Klum: Manchmal setzt das Ex-Model beim Make-up noch einen drauf. (Archivbild) © Xavier Collin/Image Press Agency/ImageCollect

Violette Smokey Eyes, knallrote Lippen und Nägel, dicke Hoop-Ohrringe in Gold und ein blauer Samtanzug mit weitem Bein und lässigem Blazer: So opulent zeigt sich Heidi Klum (48) auf dem roten Teppich des Dolby Theatre, auf dem Weg zum Halbfinale von America's Got Talent - und auf ihrem Instagram-Account. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Um ein Haar hätte man das das Ex-Model nicht wiedererkannt, wie sie in dem kurzen Reel die Lippen schürzt und die wilde blonde Mähne in den Nacken wirft - doch dann folgt ein typisches Heidi-Lächeln, das jeden Zweifel beseitigt: Sie ist es. Heidi Klum: Knallrote Lippen und Smokey Eyes Aufgeregt sei sie, wer wohl ins Halbfinale kommt, schreibt sie zu ihrem Post. Und über 20.000 Follower applaudieren virtuell per "Like" zum glamourösen Auftritt (die Kommentare hat Heidi nämlich ausgeschaltet). Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Noch mehr digitalen Beifall gibt es, als Heidi im Posting drauf im selben blau-rot-weißen Stars-&-Stripes-Look mit ihrer Model-Freundin Sofía Vergara (49) - die genau wie Heidi zur Jury gehört - hinter den Kulissen der Show ein Wegbier mit Tequila entkorkt: "Celebrando a la Colombiana", schreibt sie dazu, Partymachen auf Kolumbianisch! Über 30.000 Follower gefällt's, und knapp zwei Millionen Aufrufe hat der Spot. Mit Tom und Leni: Venedigurlaub in Glamour-Outfits Nach heißen Feiern mit kolumbianischen Getränke-Mischungen wechselt Heidi dann in eine nicht minder aufregende Kulisse: In Venedig machen Heidi, Tom (31) und Leni (17) weiter die Nacht zum Tag. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Im Gepäck: Strass, gleißende Chandelier-Ohrhänger und spitze rote Stilettos für die Ladies, rostrote Seide und Satin für den Herren - so viel Opulenz muss es auch beim Familienausflug schon sein. Umso sympathischer: Tochter Leni, wenn sie herzhaft in der Story ihrer Mutter in ein riesiges Pizzastück beißt - und damit ihre Version von "Dolce Vita" vermittelt, ganz pur und authentisch.