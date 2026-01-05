Verwechslungsgefahr von Beere, Nuss, Pilz oder Kastanie: WWM-Joker kennt richtige Antwort nicht

Günther Jauch will von seinem Kandidaten bei "Wer wird Millionär?" wissen, welche Lebensmittel in freier Natur wirklich existieren: Rauschbeeren, Duselnüsse, Schwipspilze oder Suffkastanien? Hier erfahren Sie die richtige Antwort.

Auch im neuen Jahr fühlt Günther Jauch seinen "Wer wird Millionär?"-Kandidaten auf den Zahn. Nur wer mit Allgemeinwissen glänzt, hat die Chance, ein hohes Preisgeld zu gewinnen. In der "3-Millionen-Euro-Woche" ist am 5. Januar im RTL-Studio viel Ahnung in puncto Nahrung und Natur gefordert. Jauch will von einem Kandidaten wissen, zwischen welchen Lebensmitteln Verwechslungsgefahr bestehe. Was ist die korrekte Antwort im RTL-Quiz?

Günther Jauch stellt knifflige Frage zu Nahrungsmitteln in der Natur

Kandidat Sven Günther Chalupa nimmt auf dem Ratestuhl von "Wer wird Millionär?" Platz und steht bei der 8.000-Euro-Frage. Günther Jauch möchte von dem Wiederholungstäter, der bereits in einer vorherigen Sendung als Kandidat zu Gast war, wissen:

Ausdrücklich gewarnt werden unkundige Sammler vor der Verwechslungsgefahr in freier Natur zwischen...?

A: Heidel- und Rauschbeere

B: Hasel- und Duselnuss

C: Stein- und Schwipspilz

D: Ess- und Suffkastanie

Rauschbeere, Duselnuss, Schwipspilz oder Suffkastanie? WWM-Kandidat setzt auf Joker

Sven Günther Chalupa meint schnell, sein Bauchgefühl rate ihm zu Antwortmöglichkeit Heidel- und Rauschbeere. Doch der "Wer wird Millionär?"-Kandidat will kein Risiko eingehen und entscheidet sich für den Telefonjoker. Er ruft seinen Bruder an, der ihm zu helfen versucht. Doch die Zeit tickt und die 30 Sekunden sind vor der Nennung einer Antwort abgelaufen.

Der Kandidat nutzt deshalb den 50:50-Joker. Übrig bleiben die Antwortmöglichkeiten Heidel- und Rauschbeere und Ess- und Suffkastanie. Chalupa vertraut auf seinen ersten Instinkt und entscheidet sich für die Beeren.

"Wer wird Millionär?": Heidel- und Rauschbeere als richtige Antwort

Sein Bauchgefühl soll Sven Günther Chalupa nicht täuschen. Der Kandidat liegt mit seiner Antwort richtig. Tatsächlich existiert sowohl die Heidel- als auch die Rauschbeere. Beerensammler sollten die Früchte nicht verwechseln. Günther Jauch erklärt: "Die Rauschbeere ist optisch der Heidelbeere sehr ähnlich, ist jedoch zum Verzehr nicht geeignet, da diese zu Vergiftungserscheinungen führen kann."