Verschuldung bei unter 25-Jährigen: Auflösung lässt WWM-Kandidaten scheitern

Bei "Wer wird Millionär?" sollte man clever kombinieren können. In der aktuellen Folge wird nach dem Hauptgrund für Schulden bei unter 25-Jährigen gesucht. Geht es um Mietschulden oder offene Kredite? Was ist die korrekte Antwort?

In der aktuellen Folge von "Wer wird Millionär?" fragt Günther Jauch nach der Verschuldung von unter 25-Jährigen.

Günther Jauch (70) versteht etwas davon, seine Kandidaten ins Schwitzen zu bringen. Das bekommt in der aktuellen Folge von "Wer wird Millionär?" auch Marco Schwarz zu spüren. Der 18-jährige Hesse soll sich in die finanziellen Entscheidungen seiner Generation hineindenken: Wo haben junge Menschen am meisten Schulden angehäuft? Tatsächlich kennt die Abendzeitung die richtige Lösung – und verrät sie hier.

"Wer wird Millionär?": Kandidat verzweifelt an Schuldenfrage

Marco Schwarz ist zarte 18 Jahre alt und steht kurz vor dem Abitur, das er an einem Internat absolvieren wird. Der junge Mann schreitet bei "Wer wird Millionär?" bis zur 30.000-Euro-Frage voran, ehe er ins Straucheln kommt. An dieser Stelle möchte Günther Jauch nämlich von ihm wissen:

Über die Hälfte der unter 25-Jährigen, die 2024 eine Schuldnerberatungsstelle aufsuchten, waren bei wem verschuldet?

A: Kreditinstitute

B: Telekommunikationsfirmen

C: Vermieter

D: Inkassobüros

Marco Schwarz bedauert, dass unter den Antwortmöglichkeiten nicht der Begriff "Klarna" auftaucht. Mit den vier angebotenen Begriffen kann der Kandidat nämlich nicht wirklich arbeiten. Nach intensiver Überlegung beschließt er, kein Risiko eingehen zu wollen. Der Schüler gibt sich mit den bereits erspielten 20.000 Euro zufrieden und streicht die Segel. Doch was wäre die richtige Lösung gewesen?

Günther Jauch klärt auf: Hier sind unter 25-Jährige besonders verschuldet

Quiz-Master Günther Jauch bringt daraufhin Licht ins Dunkle. B: Telekommunikationsfirmen wäre die richtige Antwort gewesen. Ganze 57 Prozent der verschuldeten unter 25-Jährigen haben bei diesen rote Zahlen geschrieben und daher eine Schuldnerberatungsstelle aufgesucht. Ein enorm hoher Wert, der sowohl den Kandidaten als auch Günther Jauch überrascht.

2024 suchten zahlreiche junge Menschen eine Schuldnerberatungsstelle auf. 57 Prozent davon hatten sich bei Telekommunikationsfirmen verschuldet. © Jan Woitas/dpa

Bei A: Kreditinstituten hatten sich immerhin 35 Prozent verschuldet und bei C: Vermietern waren es 16 Prozent. D: Inkassobüros schlagen mit 15 Prozent zu Buche. Zwar muss Marco Schwarz an dieser Stelle das Quizspiel verlassen, doch freut sich der Schüler über eine hohe Geldsumme, die er so zuvor noch nie besessen hat.