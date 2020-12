Verona Pooths Sohn San Diego schwärmt für Veronica Verres Tochter Lilly Krug

Ob sich da bald ein neues Promi-Pärchen findet? San Diego Pooth, Sohn von Werbe-Ikone Verona Pooth, hat ein Auge auf Lilly Krug geworfen.

San Diego Pooth versucht sich mittlerweile als Schauspieler und hat seine erste Rolle in der RTL-Serie "Der Lehrer" ergattert. Beim Dreh traf der Sohn von Verona Pooth auf Promi-Nachwuchs Lilly Krug und schwärmt in dem Podcast " " von der Begegnung.

San Diego Pooth ist begeistert von Lilly Krug

"Du hast eine Anfrage gekriegt, über deine Agentur, für den 'Lehrer', für mehrere Drehtage. Da hast du aber gedacht, ich spinne", erzählt Mama Verona über den Job ihres Sohnes. Allerdings scheint San Diego dabei vor allem die Tochter von Veronica Ferres aufgefallen zu sein, wie die Werbe-Ikone weiter verrät: "Du hast gesagt, die war total cool und Vollprofi."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Lilly Krug spielt in der RTL-Serie die Freundin von San Diego Pooth und hat auch schon Erfahrung in Hollywood gesammelt. Sie stand bereits neben Schauspiel-Größen wie Michael Shannon, Michelle Monaghan und Oscarpreisträger Casey Affleck vor der Kamera. San Diego Pooth scheint begeistert von der 19-Jährigen zu sein und sagt über sie: "Die hatte das drauf und auch ihr Pensum, was sie alles macht, hat mich echt umgehauen."

Lilly Krug und San Diego Pooth waren gemeinsam im Urlaub

Die beiden kennen sich bereits aus Kindertagen, wie sich San Diego erinnert: "Wir haben tatsächlich herausgefunden, dass wir mal vor längerer Zeit im Urlaub waren." Auch Mama Verona Pooth, die seit vielen Jahren mit Veronica Ferres und Martin Krug befreundet ist, fällt die Begegnung wieder ein: "Ich kann mich erinnern, auf Mallorca, da wart ihr noch sehr, sehr jung."

Ob sich bei San Diego Pooth und Lilly Krug eine neue Promi-Liebelei anbahnt? Zumindest auf Instagram folgen sich die beiden bereits gegenseitig.