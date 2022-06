Verona Pooth möchte ihren Franjo noch mal heiraten

Verona Pooth erklärt in einem neuen Interview, dass ihr Ehemann Franjo die Liebe ihres Lebens ist. Darum möchte sie noch mal "Ja" sagen. Offenbar für 2023 ist die Feier geplant.

Verona Pooth (54) wird offenbar noch mal vor den Traualtar treten. Das erklärt das Multitalent . Natürlich soll ihr dann erneut ihr Ehemann, Franjo Pooth (52), gegenüberstehen. Die beiden hätten sich "nie belogen oder betrogen", erzählt die 54-Jährige. "Für mich gab's immer nur Franjo, für Franjo gibt's nur Verona. [...] Franjo ist die Liebe meines Lebens."

Die Pooths sind bereits seit mehr als 20 Jahren ein Paar. Sie fanden 2000 zueinander. 2003 kam dann ihr gemeinsamer Sohn San Diego (18) zur Welt. 2004 heirateten sie schließlich in der kalifornischen Stadt San Diego und ein Jahr später folgte die kirchliche Traumhochzeit in Wien. 2011 wurde schließlich ihr zweiter Sohn Rocco (11) geboren.

Verona und Franjo sind "durch dick und dünn gegangen"

Ihren Partner liebe sie sogar noch mehr als früher, erzählt sie nun. Sie seien "durch dick und dünn gegangen". Er habe sie "nie enttäuscht und bringt mich auch heute immer wieder zum Lachen. Und deshalb wollen wir uns noch mal das Jawort geben". Dem Bericht zufolge soll es 2023 soweit sein.

Erst kürzlich teilte Pooth der Entstehung ihres damaligen Hochzeitskleids, das von Karl Lagerfeld (1933-2019) entworfen wurde. Sie erklärt zu zwei Fotos, dass acht Näherinnen an dem Traum gearbeitet hätten, der zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht fertiggestellt war. Eines der von ihr veröffentlichten Bilder zeigt sie mit dem Modeschöpfer in Paris. Für sie sei es "einer der schönsten Tage in meinem Leben" gewesen.