"Spa-Awards" im Stanglwirt: Verona Pooth versteigert sich selbst

Star-Glamour im Stanglwirt: Barbara Schöneberger, Franziska Knuppe, Nazan Eckes, Victoria Swarovski, Maria Höfl-Riesch, Jana Ina Zarella und zahlreiche weitere VIPs ehrten die besten Beauty-Produkte und Spa-Adressen. Wolfram Kons sammelte Spenden für die Ukraine-Hilfe und bekam Unterstützung von Verona Pooth.

Einfach mal im Spa abtauchen, Wellness genießen und die Seele baumeln lassen – wer sehnt sich in diesen Zeiten nicht danach? Bei den "Spa Awards" konnten die VIPs eine kleine Auszeit genießen – und die Damen endlich wieder einmal ihre Abendkleider ausführen. Im Rahmen der glamourösen Veranstaltung werden alljährlich die besten internationalen Spa-Adressen und Beauty-Produkte ausgezeichnet – am Samstag zum bereits 25. Mal. Erstmals fand die Verleihung im berühmten "Stanglwirt" der Familie Hauser in Going in Tirol nahe Kitzbühel statt.

XXL-Kugel: Jennifer Knäble präsentiert Babybauch

Zahlreiche Prominente waren auch dieses Mal wieder mit dabei, um die schönsten Spa-Locations, die neuesten Beauty-Produkte und die besten Treatments auszuzeichnen. Mit dabei waren u.a. Barbara Schöneberger, Werbe-Ikone Verona Pooth, "Let’s Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski, Top-Model Franziska Knuppe, Lilly Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein, die Moderatorinnen Nazan Eckes und Jana Ina Zarella.

Moderatorin Jennifer Knäble präsentierte ihre XXL-Babykugel. Sie und ihr Mann Felix Moese freuen sich auf das zweite Kind: "Ich bin im achten Monat", meinte sie lachend. "Das ist mein erster Red Carpet als Schwangere und die Kleiderwahl war durchaus eine Herausforderung.

Für 20.000 Euro: Verona Pooth versteigert sich selbst

Barbara Schöneberger führte wie in den Vorjahren schlagfertig-charmant durch den Abend: "Es ist anders hier als in den Vorjahren, aber das finde ich gut. Ich bin zum ersten Mal im Stanglwirt", erzählte sie. Sie unterstützte Wolfram Kons dann bei der Benefiz-Auktion, bei der neben Tickets für "Let’s Dance" inklusive Meet & Greet mit Victoria Swarovski und Fußball-Tickets (gestiftet von Anna Lewandowski) auch ein Tag mit Verona Pooth unter den Hammer kam. "Wir müssen die Augen öffnen – und auch die Geldbeutel", appellierte Wolfram Kons. Insgesamt kamen 41.750 Euro zusammen.

Stolze 20.000 Euro brachte allein der Tag mit Verona Pooth ein. Sie kam in roter Glitzerrobe – eine Maßanfertigung des Labels "Pio O’kann", wie sie erzählte: "Es ist ein schönes Gefühl, wieder hier zu sein. Die Spa Awards sind ein wunderbarer Anlass, und das schon seit vielen Jahren. Auch wenn die Bedingungen derzeit nicht einfach ist." Sie kam ohne ihren Mann Franjo: "Er ist in seiner Firma und arbeitet – und ich bin hier. Wir sind nicht immer zusammen unterwegs."