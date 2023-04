Verona Pooth feiert veränderten Look von Stefanie Hertel: "Noch nie so gesehen"

Am Mittwoch hat Stefanie Hertel in Hamburg Musical-Premiere gefeiert. Die Schlagersängerin steht aktuell für "MAMMA MIA!" auf der Bühne und wurde von Promi-Gästen gefeiert. Vor allem Verona Pooth zeigte sich begeistert über die Wandlung der 43-Jährigen.

Verona Pooth ist begeistert von Stefanie Hertels Auftritt in "MAMMA MIA!".

Stefanie Hertel ist immer für eine Überraschung gut. 2019 performte sie unerkannt als Panther bei "The Masked Singer", jetzt steht sie als Tanja im Musical "MAMMA MIA!" auf der Bühne. Ihre Premiere feierte sie am Mittwoch (12. April) im Hamburger Stage Theater Neue Flora. Freunde, Familie und Promi-Gäste lobten die Leistung der Schlagersängerin überschwänglich.

Stefanie Hertel begeistert Ehemann und Tochter mit "MAMMA MIA!"-Auftritt

Vor ihrem Debüt als Musical-Darstellerin in "MAMMA MIA!" dürfte Stefanie Hertel ziemlich aufgeregt gewesen sein, denn immerhin waren auch Vater Eberhart Hertel, Ehemann Lanny Lanner und ihre Tochter im Publikum. Doch der Aufwand scheint sich gelohnt zu haben, denn Johanna Mross feierte ihre Promi-Mutter: "Mama spielt eh für uns die Hauptrolle, aber heute ganz besonders. Der Rest des Casts ist auch absolut fantastisch." Die 21-Jährige spricht nur selten über ihr Privatleben. Im Interview mit der Abendzeitung hat sie kürzlich über das Aufwachsen im Rampenlicht und ihre Promi-Eltern geplaudert.

Eberhard Hertel, Stefanie Hertel, Johanna Mross und Lanny Lanner © BrauerPhotos / H.Ross

Verändertes Aussehen: Verona Pooth feiert neuen Look von Stefanie Hertel

Verona Pooth genoss den Abend im Stage Theater mit ihren Freundinnen und zeigte sich begeistert von der Wandlung, die Stefanie Hertel auf der Bühne zeigt. "Stefanie ist sensationell. Gleich ihr erster Auftritt war ein Überraschungsmoment im Chanel Outfit und High Heels – so habe ich sie noch nie gesehen", sagte die Werbeikone über die Schlagersängerin. "Sie hat toll gesungen, toll getanzt und für mega Stimmung gesorgt."

Stefanie Hertel als "Tanja" bei einer Probe des Musicals "MAMMA MIA!". Von diesem Auftritt ist Verona Pooth absolut begeistert. © Axel Heimken/dpa

Der Auftritt des Stargasts ist von Erfolg gekrönt, denn Stefanie Hertel wird in 13 weiteren Vorstellungen als Tanja, die beste Freundin der Hauptfigur Donna, auf der Bühne stehen. Fans können die Schlagersängerin an ausgewählten Tagen bis Ende Mai in "MAMMA MIA!" bewundern.

