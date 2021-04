Verona Pooth erlebte schlimmen Unfall: Mit 120 km/h krachte sie gegen Betonpfeiler

Mit 19 Jahren war Verona Pooth in einen Verkehrsunfall verwickelt, der sie beinahe das Leben gekostet hätte. Sie saß in einem Auto, dass mit voller Fahrt gegen einen Betonpfeiler krachte. Die Werbeikone wurde dabei schwer verletzt.

Verona Pooth offenbart, dass sie als 19-Jährige in einen schweren Autounfall verwickelt war. (Archivbild)

Normalerweise präsentiert sich Verona Pooth in der Öffentlichkeit von ihrer lustigen Seite. Mit Sohn San Diego hat sie jetzt aber über ein ernstes Erlebnis aus ihrer Jugend gesprochen, bei dem sie fast gestorben wäre. Mit 19 Jahren war die Unternehmerin in einen schweren Autounfall verwickelt.

Verona Pooth spricht über schweren Unfall: "Auf einmal hat das geknallt"

Damals habe Verona in Hamburg in einer Musik-Galerie gejobbt, wie sie im Podcast " " erzählt. Ein Freund habe sie und eine Freundin nach einer Schicht nach Hause fahren wollen, als es zu dem Crash gekommen sei. "Auf einmal hat das so geknallt, weil wir gegen einen Betonpfeiler gefahren sind, mit einer Geschwindigkeit von über 120", sagt sie zu San Diego. Sie sollen auf einer Autobahnabfahrt viel zu schnell unterwegs gewesen sein.

Verona Pooth erinnert sich noch heute an den Moment des Aufpralls. "Ich hab nur gedacht: Gleich tuts richtig weh. Und dann hat das voll geknallt", erzählt die Werbeikone weiter. Das Auto habe sich bei dem Zusammenstoß mit dem Betonpfeiler "wie eine Ziehharmonika" zusammengedrückt. Der Fahrer knallte dabei mit dem Kopf auf das Lenkrad und wurde ohnmächtig, schildert Pooth weiter. Die Freundin sei vom Rücksitz nach vorne geschleudert worden und habe dabei ebenfalls das Bewusstsein verloren.

Gebrochene Wirbelsäule: 19-jährige Verona Pooth erleidet schwere Verletzungen

Verona Pooth war, wie sie selbst berichtet, angeschnallt: "Mein Sitz war gebrochen. Ich war angeschnallt und dadurch habe ich überhaupt überlebt." Trotzdem habe sie bei dem Crash schwere Verletzungen davongetragen. "Ich habe mir zweimal die Wirbelsäule gebrochen, meine Rippen natürlich. Ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Milz angerissen war. [...] Da habe ich dem Tod das erste Mal ins Gesicht geschaut."

Nach dem Unfall wurden Verona, ihre Freundin und der Fahrer in ein Krankenhaus gebracht. Drei Monate musste die Werbeikone in der Klinik verbringen, damit ihre Wirbelsäule wieder zusammenwachsen konnte. Heute ist zum Glück alles wieder verheilt.