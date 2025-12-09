Barbara Schöneberger und Günther Jauch sind seit Jahrzehnten erfolgreich – und dürften ein ordentliches Vermögen angehäuft haben. Jetzt geben sie einen kleinen Einblick in ihre Finanzen.

"Wer wird Millionär?", "Verstehen Sie Spaß?" oder "Denn sie wissen nicht, was passiert!" – Barbara Schöneberger und Günther Jauch haben im Laufe ihrer Karriere die bekanntesten Formate im deutschen TV moderiert. Damit dürften sie mittlerweile finanziell ausgesorgt haben. Doch mit den Zahlen zu ihrem Vermögen, die im Netz kursieren, sind sie nicht einverstanden.

Finanzen der deutschen Top-Entertainer: "Das stimmt nicht"

Am Montagabend (8. Dezember) begrüßte Barbara Schöneberger in ihrem Studio von "barbara radio" Günther Jauch und Youtube-Bäckerin Sally Özcan zum weihnachtlichen Talk. Für ordentlich Lacher sorgte die Gastgeberin mit dem Vergleich, welche Suchanfragen zu ihrem Namen früher und heute getätigt wurden. "Bei mir stand früher immer: Barbara Schöneberger Brüste, Barbara Schöneberger Füße, Barbara Schöneberger Freund. Heute steht da: Barbara Schöneberger tot, Barbara Schöneberger Schlaganfall und Barbara Schöneberger Vermögen."

Auch bei Suchanfragen zu Günther Jauch wollen offenbar viele Menschen etwas über seinen Gesundheitszustand und seine Finanzen wissen, wie er selbst bestätigt. Dazu sprach seine Kollegin nun Klartext: "Wenn man nachschlägt, wie reich wir sind, stimmt das nicht." Sally Özcan fügte augenzwinkernd hinzu: "Wir sind noch reicher!" Barbara Schöneberger scheint nicht begeistert über Spekulationen zu ihren Geldangelegenheiten zu sein. Lachend, aber mahnend, erklärte sie: "Das ist ja rufschädigend, wenn die Leute das lesen."

Schätzung zu Vermögen: So reich sollen Barbara Schöneberger und Günther Jauch sein

Aber welche Zahlen werden im Netz zu Barbara Schöneberger und Günther Jauch genannt? Das Portal "Vermögen Magazin" hat sich darauf spezialisiert, die Finanzen der Promis einzuschätzen. Bei Schöneberger etwa wird von einem Vermögen von etwa ausgegangen. Günther Jauch soll dem Magazin zufolge sogar noch mehr auf der hohen Kante haben. Bei ihm wird der Kontostand auf geschätzt – allein 2025 soll er durch TV- und Werbe-Auftritte zehn Millionen Euro verdient haben.

Und wie viel Geld haben die beiden TV-Stars nun im Laufe ihrer Karriere tatsächlich verdient? Da halten sie es wie die meisten Menschen in Deutschland: Über Geld spricht man nicht.