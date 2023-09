Verlobung bei Jannik Schümann und Freund Felix Kruck? "Sisi"-Star schürt Verwirrung mit Foto

2020 hat Jannik Schümann seine Beziehung mit Felix Kruck öffentlich gemacht. Läuten beim Schauspieler nun etwa schon bald die Hochzeitsglocken?

In der TV-Serie "Sisi" spielte Jannik Schümann den österreichischen Kaiser Franz Joseph. Privat hat der Schauspieler sein Glück mit dem Yogalehrer Felix Kruck gefunden und teilt dieses auch gerne mit seinen Followern auf Social Media. Ein aktuelles Foto der beiden sorgt nun für Verwirrung bei den Fans.

Bild mit Ringen: Ist Jannik Schümann verlobt?

Auf dem Bild sieht man das Paar in einer zärtlichen Pose, die Hände der beiden streichen dabei sanft über die Wange des anderen. Was hier sofort ins Auge fällt: die goldenen Ringe an den Händen, die verdächtig an Verlobungsringe erinnern.

Die Ringe sind laut Bildbeschreibung obendrein von "Tiffany & Co." - ein Juwelier, der sich bei Verlobungs- und Eheringen großer Beliebtheit erfreut.

Hochzeit bei Jannik Schümann und Felix Kruck?

In der Kommentarspalte überschlagen sich die Follower förmlich vor Begeisterung. Es hagelt Glückwünsche und Komplimente für das schöne Paar. Doch Jannik Schümann stellt in einem Kommentar klar: "Übrigens: Wir sind nicht verlobt. Ich würde meinen Verlobungsring nicht am Zeigefinger tragen." Aktuell steht also offenbar noch keine Hochzeit im Raum.

Zum Thema Heiraten hat sich Jannik Schümann bislang in der Öffentlichkeit noch nicht weiter geäußert. Zum Thema Kinder allerdings schon. Dem " " verriet er, dass er sich Kinder durchaus vorstellen könnte: "Ich denke, ich würde adoptieren. Es gibt viele Kinder, die ein Zuhause benötigen und brauchen", erklärt er. Das komplizierte Adoptionsverfahren sieht er dabei nicht als Hindernis, er findet es sogar gut: "Das hat einen Grund: Nicht jeder soll ruckzuck ein Kind adoptieren können."