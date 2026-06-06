Vergleich mit Ex-Mann Mats: Cathy Hummels spricht von Doppelmoral

Cathy Hummels erkennt eine große Ungerechtigkeit und spricht über ihren berühmten Ex-Mann. Auch reagiert die einstige Spielerfrau auf Anschuldigungen, die mit Sohnemann Ludwig zu tun haben.

Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika. Viele Sportstars wie Thomas Müller oder Jonas Hofmann werden als TV-Experten vor Ort sein und die einzelnen Spiele analysieren. Auch der einstige FC-Bayern-Kicker Mats Hummels (37) darf diese besondere Rolle einnehmen. Seine Ex-Frau Cathy (38) verliert nun deutliche Worte über den Vater ihres Kindes.

Vergleich mit Ex Mats: Cathy Hummels spricht von Doppelmoral

Cathy Hummels sieht vor allem Frauen im Rahmen der Weltmeisterschaft ungerecht behandelt – wie etwa Almuth Schult (35). Die einstige Fußballerin wird, wie auch der Ex-Mann von Hummels, im Rahmen der WM ihre Expertise als TV-Expertin unter Beweis stellen. Da sie dafür mehrere Wochen unterwegs sein wird, wurde die Sportlerin mit der Frage konfrontiert, wie die Betreuung ihrer Kinder in der Zeit geregelt sei. Bei Schults männlichen Kollegen komme dieses Thema hingegen nicht auf, kreidet Cathy Hummels in einem an.

Die Münchner Influencerin spricht von Doppelmoral und unfairen Verhältnissen: "Berufliche Entscheidungen von Vätern werden oft anders bewertet als die von Müttern." Sie spielt darauf an, dass sich eine Frau mit Kindern häufig für einen Karriereschritt rechtfertigen müsse, während ein Mann keine Erklärung schuldig sei. Dabei zieht Hummels einen Vergleich mit ihrem berühmten Ex-Mann: "Ich habe jedenfalls keine negative Schlagzeile über [ihn, d. R.] gelesen, der ebenfalls als Experte vor Ort sein wird und seinen Sohn sieben Wochen nicht sehen wird, weil Ludwig schulpflichtig ist."

Mats und Cathy Hummels auf der Wiesn. Die beiden waren 14 Jahre lang ein Paar. © imago/Breuel-Bild

Wegen Sohn Ludwig: Cathy Hummels reagiert auf Anschuldigungen

Cathy und Mats Hummels' gemeinsames Kind Ludwig (8) kam im Januar 2018 zur Welt. 2021 trennten sich die Eltern – die Scheidung wurde im Dezember 2022 rechtskräftig. Wie auch Almuth Schult habe sich Cathy während und nach ihrer Beziehung für Karriere-Entscheidungen rechtfertigen müssen. Ein Beispiel blieb ihr besonders gut in Erinnerung.

Von 2020 bis 2024 moderierte die 38-Jährige das Trash-TV-Format "Kampf der Realitystars". Hummels schildert: "Für die Dreharbeiten war ich mehrere Wochen in Thailand und wurde immer wieder gefragt, wie ich mein Kind so lange allein lassen könne. Was bei Vätern selbstverständlich oder sogar bewundert wird, gilt bei Müttern schnell als verantwortungslos." Hummels klärt auf, dass die Anschuldigungen nicht gerechtfertigt gewesen seien. Die Münchnerin habe ihren Sohn bei den Dreharbeiten "immer dabei gehabt, bis auf einmal".

Cathy Hummels ist als Moderatorin erfolgreich. Von 2020 bis 2024 stand sie für die RTLZWEI-Sendung "Kampf der Realitystars" vor der Kamera. © imago/Future Image

Ex von Mats Hummels wünscht sich mehr Verständnis: "Als Gesellschaft weiterentwickeln"

In dieser Hinsicht erhofft sich Cathy Hummels Änderung: "Weil ich mir wünsche, dass wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln: mehr Verständnis füreinander, weg von dieser Kritik – braucht kein Mensch. Support ist viel cooler und jeder, egal ob Mann oder Frau, hat seine Beweggründe, Entscheidungen zu treffen." Die Moderatorin scheint überzeugt: Es ist Zeit für ein gesellschaftliches Umdenken.