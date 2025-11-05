Es ist ein Showkonzept, das es in sich hat: Bei "Die Abrechnung" treffen verfeindete Promis im TV aufeinander – und müssen ganz plötzlich als Team funktionieren. Auch Verena Kerth zählt zum Cast des neuen ProSieben-Formats. Der AZ verrät die Münchnerin, mit welchen Mitteln sie für eine Teilnahme gelockt wurde.

Verena Kerth (44) ist im Reality-TV keine Unbekannte: In Formaten wie "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und "Promi Big Brother" konnte die Münchnerin schon viel Fernseherfahrung sammeln. Für ein neues ProSieben-Format wollte man die Blondine ebenfalls gewinnen – und im AZ-Gespräch verrät Verena Kerth jetzt, mit welchen Versprechen (und Geheimnissen) man sie und ihre Mitstreiter zur Teilnahme bewegt hat.

Verena Kerth und Giulia Siegel: "Absoluter Shut-Down"

Am Dienstagabend (4. November 2025) wurde in Berlin die Premiere der neuen Reality-Show "Die Abrechnung" gefeiert. In der Sendung treffen verfeindete Promis aufeinander und werden mit einem großen Plot-Twist konfrontiert: Anstatt gegen ihren berühmten Feind zu kämpfen, müssen sie mit diesem ein Team bilden – und in Spielen gemeinsam um das Preisgeld von 50.000 Euro kämpfen. Zu den Promi-Duos zählen unter anderem Verena Kerth und Giulia Siegel (50): Zwei Damen aus der Münchner Schickeria, die einst dick befreundet waren – bis es zum großen Knall kam.

Gegenüber der AZ verriet Verena Kerth auf der Premierenfeier, wie sie wirklich über ihre TV-Kollegin denkt: "Man kann Giulia nicht beschreiben, denn sie ist so wandelbar wie ein Chamäleon und wir waren ja auch sehr lange befreundet. Es gab immer mal wieder Unterbrechungen, es gab irgendwelche Streitereien, dann haben wir uns wieder zusammengerauft, bis es letztendlich vor zehn Jahren zum absoluten Shut-Down kam."

Verena Kerth und Giulia Siegel waren einst befreundet, plötzlich gingen sie sich aus dem Weg. Bei "Die Abrechnung" mussten sie sich nun aber als Team zusammenraufen. © imago/Spöttel Picture

Die 44-Jährige erklärt in der AZ, wie deren Aufeinandertreffen in den vergangenen Jahren aussahen: "Wir haben uns ignoriert, wir haben uns natürlich oft in München auf der Wiesn und irgendwelchen Events gesehen, aber waren einfach Luft füreinander." Die ProSieben-Zusage stellte Verena Kerth dann vor eine besondere Herausforderung: "Bis wir dann hier bei 'Die Abrechnung' ein Team bilden mussten. Giulia ist auf jeden Fall überraschend. Ich würde nie behaupten, dass sie ein schlechter Mensch ist, denn das ist sie nicht, aber wir sind einfach sehr verschieden."

Verena Kerth über TV-Format: "Es wurde irgendwie so schöngeredet"

Doch wusste Verena Kerth bei ihrer Zusage für die TV-Show wirklich nicht, dass sie dort auf Giulia Siegel treffen würde? Im AZ-Gespräch offenbart die Münchnerin: "Nein, ich habe die Anfrage bekommen und es hieß: 'Verena, mach dir keine Sorgen, du hast genug zu essen, du hast zu trinken, du hast ein Dach über dem Kopf, du musst nicht mal weit verreisen, du bist in Deutschland, das wird ein ganz tolles neues Format'."

Große Versprechungen, die Verena Kerth durchaus skeptisch gemacht haben: "Ich habe mich natürlich gefragt, wo der Haken ist – es wurde irgendwie so schöngeredet." Trotzdem habe sie sich wagemutig auf das Format eingelassen: "Ich hatte keine Ahnung, ich wusste nicht, wie die Sendung heißt und was dort passiert, genau wie alle anderen. Es war wirklich ein Experiment, in dem wir alle vor den Kopf gestoßen wurden."

Auch Sara Kulka (li.), Kate Merlan (M.) und Giulia Siegel (re.) zählen zum Cast von "Die Abrechnung". Sie wurden ebenfalls bei den Dreharbeiten mit einem Promi-Feind überrascht. © imago/Gartner

Ob es den Münchnerinnen bei "Die Abrechnung" gelungen ist, das Kriegsbeil zu begraben, erfahren Zuschauer ab dem 6. November jeden Donnerstag auf ProSieben oder bei Joyn. Zur AZ meinte Verena Kerth nach dem Sichten der ersten Szenen: "Es wird noch sehr interessant und explosiv. [...] Ich habe seit 15 Jahren keinen Fernseher", doch freue sie sich schon jetzt auf weitere Staffeln des vielversprechenden Formats.