Verena Kerth streitet sich mit Giulia Siegel: "War auf alles vorbereitet"

Neuer Aufruhr oder bald Frieden in der Zickeria? Verena Kerth und Giulia Siegel treffen unvorbereitet in einer Show aufeinander. Seit rund zehn Jahren sind die beiden Münchnerinnen verfeindet. Wie es jetzt zum TV-Coup kam.
Autorenprofilbild Steffen Trunk
Steffen Trunk |
Verena Kerth spricht in der AZ über ihre Show-Teilnahme an "Die Abrechnung"
Verena Kerth spricht in der AZ über ihre Show-Teilnahme an "Die Abrechnung" © imago / Future Image

"Ich kam dazu wie die Jungfrau zum Kind", sagt Verena Kerth der AZ. Die Münchnerin ist Teil der neuen ProSieben-Show "Die Abrechnung", in der verkrachte Promis aufeinandertreffen. Erst vor Ort erfuhr die 44-Jährige, dass Erzfeindin Giulia Siegel (50) aus der Münchner Zickeria ihre Gegenspielerin sein wird.

Verena Kerth und Giulia Siegel streiten sich seit zehn Jahren

Seit fast zehn Jahren herrscht bei den beiden Schickeria-Mitgliederinnen Dauer-Streit. Während man zunächst über die jeweils andere in Interview lästerte, ging man sich in den letzten Jahren komplett aus dem Weg. Man ließ vor Society-Partys die Gästeliste überprüfen, damit man der Rivalin bloß nicht über den Weg läuft. PR-Profis und Event-Planer bekamen Schweißperlen auf die Stirn, wenn plötzlich doch beide eingeladen wurden – und ihr Kommen (zunächst) zugesagt hatten.

"Die Abrechnung": TV-Coup mit Gage als Schmerzensgeld

Jetzt ist ProSieben mit der Reality-Show "Die Abrechnung" (ab 6.11.) ein TV-Coup gelungen. Kerth und Siegel wurden ohne konkrete Infos im Sommer zur Produktion gelockt. Beide erfuhren vorab nur den Sendungsnamen, dass der Drehort in Deutschland und wie hoch die Gage als Schmerzensgeld liegen würde.

Eines der letzten gemeinsamen Partybilder von Verena Kerth und Giulia Siegel stammt aus dem November 2013
Eines der letzten gemeinsamen Partybilder von Verena Kerth und Giulia Siegel stammt aus dem November 2013 © BrauerPhotos

"Ich war nach turbulenten Jahren auf alles vorbereitet und gewappnet", sagt Verena Kerth. Wie die TV-Show mit DJ Giulia Siegel ablief, darüber darf die Münchnerin noch nicht sprechen. Sie deutet aber vielsagend an: "Es hätte mich schlimmer treffen können."

1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • keinerosarotebrille vor einer Minute / Bewertung:

    Lauter massiv nachbearbeitete Fotos -was soll das?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
